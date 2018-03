Se lanzó la Carrera de Especialización en Derechos Administrativo

Bahl: "Celebro que Entre Ríos ofrezca una instancia de formación para los agentes públicos"



El vicegobernador Adán Bahl encabezó el acto de lanzamiento de la Carrera de especialización en Derechos Administrativo. "Es realmente un logro para Entre Ríos contar con esta instancia de capacitación, no sólo para contadores y abogados que se desempeñan en la administración pública, sino también a todos aquellos que quieran especializarse en la temática." remarcó Bahl en la apertura.



La provincia de Entre Ríos desde la Escuela de Administración Pública (EAPER), la Fiscalía de Estado y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral dictarán esta carrera de posgrado no sólo a contadores y abogados que se desempeñen en alguno de los tres poderes del estado u organismos descentralizados, sino también a todos aquellos que quieran especializarse en lo relacionado al Derecho Administrativo.



Este jueves, y en coincidencia con el seminario de lanzamiento, se realizó la apertura de esta propuesta académica de la que participó el vicegobernador Adán Bahl, el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, miembros de la Fiscalía de Estado, el Decano de la Facultad de Derecho de la UNL, Dr. Javier Aga; Claudia Mizawak y Miguel Giorgio del Superior Tribunal de Justicia; el director de Carrera, Dr. Justo Reyna, integrantes del Comité académico de la carrera; así como también funcionarios provinciales.



Al hacer uso de la palabra, Bahl saludó a los profesionales inscriptos y resaltó que "el objetivo de esta formación de postgrado es fortalecer los conocimientos de nuestros agentes públicos de cara a las exigencias y demandas de los ciudadanos en el siglo XXI" y agregó "El Derecho Administrativo es el que regula y equilibra la relación del Estado con los ciudadanos; y esto, ni más ni menos, es lo que los entrerrianos esperan de nosotros: que hagamos las cosas bien y que cada uno reciba, con justicia y equidad, lo que merece".



En este sentido consideró un "gran logro" que la provincia cuente con esta instancia de capacitación para contadores y abogados que se desempeñan en la administración pública y felicitó a los organizadores por "ofrecer a nuestros agentes públicos esta excelente formación".



A su turno, Rodríguez Signes resaltó la amplia convocatoria indicando que "como antecedente a esta carrera, nuestra provincia ya fue sede en 2009 y 2015 del Congreso Internacional en esta temática, pero ahora se constituye como una verdadera oportunidad para todos aquellos que se quieran especializar", finalizó.





Representando a la Universidad, el decano de la Facultad de Derecho de la UNL, Aga expresó que "la decisión de estar aquí que no es más que un proceso de transformación. Esto es realmente una concreción de un sueño, de luchar por un territorio sin fronteras, de concebir a Santa Fe y Entre Ríos como una gran región".



"Tenemos el deber y el compromiso de debatir en cada instancia de esta formación qué tipo de Estado queremos y el derecho debe ser un instrumento para brindar soluciones, vincular nuestro trabajo con lo que hacemos a diario independiente del organismo donde lo desarrollemos", reflexionó.



La carrera



La especialización tiene una duración de cuatro semestres de cursado presencial obligatorios; está destinada a contadores y abogados del sector público y el plan de estudios está compuesto por ocho módulos.



La carrera de posgrado se desarrollará en la ciudad de Paraná y cuenta con el aval de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y el plantel docente que la dictará pertenece a la Universidad Nacional del Liltoral (UNL). Las inscripciones se realizan en la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha universidad.