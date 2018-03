Habrá festejos por el 130º aniversario de General Ramírez

El 13 de marzo se conmemora el 130º aniversario de la fundación de General Ramírez y los vecinos de la comunidad podrán compartir los festejos a través de una serie de actividades que se organizaron desde el municipio, que comenzarán el sábado 17 y culminarán el domingo 18 de marzo.



Las dos jornadas centrales de la 2ª edición de "Ramírez Festeja", se llevarán a cabo en el Parque de la Democracia, donde actuarán diferentes artistas, tanto el sábado desde las 21.00, mientras que el domingo 18 a las 10.00 se hará el desfile a caballo y de carros rusos por la ciudad; a las 13.00 se podrá disfrutar de destrezas criollas y distintos juegos camperos, en tanto el show comenzará a partir de las 19.00. También habrá patio de comidas, sorteos y las entradas para mayores será de $ 70, mientras que por los 2 días se venderán a $ 120 y los menores de 15 años ingresarán gratis.



Cabe mencionar que en el marco de este nuevo aniversario del pueblo también se organizó un Concurso Fotográfico y se concretará una maratón en las distancias de 5 km. para la carrera y 3 km. de caminata, cuyas inscripciones se podrán realizar el sábado en el Parque de la Democracia, comenzando la actividad deportiva y recreativa a las 15.00. Ese mismo día se prevé concretar unas atractivas clases de zumba, desde las 18.00 con entrada libre y gratuita, a cargo de las instructoras Candela Segurado y Romina Sinner Mayer, además habrá zumba gold para mayores de 55 años. Cartelera artística Sábado 17: Estarán el grupo rosarino de cumbia-pop The Panas, Las Voces de Montiel, Gaby y Los Auténticos, La Posta, Pas de Dance, el Ballet Oficial, Nene Maidana, Melo Chort, Aguaribay, Grupo Hera.



Domingo 18: Se presentarán, Miguel Figueroa, Corazón de Patria, Litoral Tagüé, Reflejos de Tradición, La Banda, Nuevas Raíces, Curri y Los Sin Rumbo, Eclipse, Fer y Su Banda, Ballet Municipal "Alegres Inmigrantes", Los Nuevos Waigandt y como cierre se entregarán los premios del Concurso Fotográfico.



A lo largo de estas semanas se fueron confirmando los artistas de la danza y la música que serán parte de estos festejos y antes de partir rumbo a México, el grupo de Tango 2×4 integrado por los bailarines ramirenses Paula Isaurralde y Cristian Álvarez, hará su presentación en esta ciudad el sábado 17. También ese día se podrán disfrutar las coreografías del grupo de gimnasia aeróbica Hera, dirigido por la Prof. Julia Suárez, que viene de consagrarse en el Campeonato Sudamericano Universal Dance y este año participarán de un intercambio en Brasil; mientras que desde la capital provincial llegará la banda de rock La Posta RnR. Además de Gaby y Los Auténticos, se presentará también en el escenario el "Vals a Ramírez" de Víctor Acosta e interpretado por músicos y voces locales, entre otras canciones dedicadas a la ciudad.



A su vez, el ballet folclórico ramirense "Nuevas Raíces", dirigido por el Prof. Lucas Romero, que este año estuvo en el Festival de Doma y Folclore en Jesús María y en Cosquín y recientemente el grupo de infantiles, a cargo del Prof. Emanuel López, participó en el Centro Cultural "Juan L. Ortiz" de Paraná, actuará el domingo 18. En la misma jornada participarán Litoral Tagüé y también Fer y su Banda, que comenzó a fines de agosto de 2016, recorriendo muchos lugares de la provincia, el país y parte de la República Oriental del Uruguay, representando el estilo de la cumbia santafesina. Historia Haciendo un repaso por los orígenes de la conformación de General Ramírez, nos remontamos a 1864, cuando llegaba Francisco Solano González, el primer habitante de la ciudad, mientras que a los dos años siguientes lo hacía una persona de apellido Ramos y en 1867, se instaló el matrimonio compuesto por Nicasio Dionisio Ferreyra y su esposa Francisca Ibarra.



Ferreyra tenía una autorización del Gobierno Provincial, para instalar una "posta de galeras" (vehículos más pequeños que la diligencia), lugar donde también funcionaba la delegación del correo, por lo tanto tenía la importancia por ser la única comunicación directa con las grandes ciudades.



El apeadero "Los Paraísos", era un lugar de descanso, para los pasajeros que iniciaban su viaje en Paraná, hacían una parada al mediodía y después seguían camino a Nogoyá y ante la fama de sus comidas, al lugar se lo llamó "La posta del locro".



Posteriormente llegó la acaudalada familia Ramírez, la que no tenía relación de parentesco con el Supremo Entrerriano "Francisco Ramírez" y en los alrededores de la posta, se comenzaron a levantar los primeros ranchos, que dieron origen a la actual ciudad.



En 1880, Ferreyra construyó la primera casa de material, en la esquina de Ituzaingó y Colón y el 16 de mayo de 1887, se inauguró la Bajada Nogoyá del Ferrocarril Central Entrerriano y se habilitó la Estación del FFCC Ramírez en el kilómetro 74. El nombre de la misma se debe a su ubicación, pues fue instalada en los terrenos de la nombrada familia y su primer jefe fue Don Antonio Masa. El 17 de marzo de 1888, se aprobó en Paraná, el plano de mensura del "Pueblo y Colonia General Ramírez", confeccionado por el agrimensor Pablo Ávila, quien en definitiva, por propia decisión agregó al nombre original, la palabra "General", cuya fecha se tomó como acta de fundación de la localidad.



Asimismo en la recopilación del libro "Pasajes de otros tiempos" de Carlos Alcides Chort, se menciona que "en 1983 se declaró el 13 de marzo como Día de la Ciudad, como un claro y merecido homenaje al Supremo Entrerriano, no guardando relación con la fecha de aprobación de los planos".



La elección del natalicio de "Pancho Ramírez" fue en reconocimiento a su labor como caudillo federal y a su entrega en la lucha por la libertad de estas tierras entrerrianas. Fue así que durante el primer gobierno del Dr. Sergio Montiel, se declaró el 13 de marzo como día del aniversario de la ciudad.