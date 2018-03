La Paz se movilizó por el incremento en tarifas eléctricas

El incremento exponencial que ha sufrido el servicio de energía eléctrica, desde principios de este año ?en el marco del progresivo ajuste que lleva adelante el gobierno nacional? sigue generando reacciones y movilizaciones sociales en la provincia.



La realidad explotó inicialmente en Concordia, comunidad que justamente tiene una represa donde se produce la energía. Pese a ello, sus habitantes pagan más que los usuarios de otros lugares del país. Esta semana se conoció la asamblea constituida en Federal, que encabezados por el intendente, Gerardo Chapino, iniciaron posibles presentaciones y reclamos ante los gobiernos provincial, nacional o entes reguladores.



En las últimas horas trascendió lo sucedido en La Paz. El intendente, Bruno Sarubi, junto a parte del gabinete, se reunió con integrantes de la cooperativa eléctrica de esa localidad. En ese ámbito se dialogó y avanzó sobre algunos puntos que permitan disminuir el valor de la tarifa eléctrica mensual en los hogares residenciales.



Justamente se presentará un proyecto al Concejo Deliberante para suspender momentáneamente la alícuota del 2% correspondiente al alumbrado público, y también se reducirá el aporte que realiza el usuario en su factura mensual por ese servicio público.



En tanto, desde la Cooperativa Eléctrica La Paz se comprometieron a bajar el Aporte de Capital del 9% al 7%. Por otra parte, junto a distintas entidades de defensa del consumidor, se trabajará en la viabilidad de presentar un recurso de amparo por la suba de la tarifa eléctrica hacia los entes reguladores de energía.



Vale recordar que ayer el gobierno provincial hizo hincapié en que el componente impositivo de las facturas de luz no ha variado, pero que en dos años el gobierno nacional aumentó un 833% el valor mayorista de la energía eléctrica. "Pasamos a tener un Kw de 107 pesos a uno de 995 pesos, que es el promedio de lo que le cuesta a la provincia comprarlo en el sistema administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa)", precisó el secretario de Energía y titular de Enersa, Jorge González.

El servicio eléctrico en Entre Ríos es atendido en cerca del 70% del mercado por Enersa; el resto es brindado por 18 cooperativas eléctricas locales.



Federación



En el Departamento Federación también se ha generado gran preocupación en los usuarios, y también en los comerciantes, por el alto impacto de las tarifas en los cada vez más alicaídos ingresos fijos de los hogares, y en los costos operativos de las empresas.



Al respecto, se conoció un documento elaborado por el Consejo Departamental y Congresales del Partido Justicialista del Departamento Federación, que se reunieron el miércoles en Chajarí. "Queremos manifestar a la comunidad toda, y fundamentalmente a quienes tienen responsabilidad de gobierno, la profunda preocupación ante la situación que se está viviendo en nuestra región, en particular ante el inusitado, alarmante y excesivo aumento en las tarifas de la energía eléctrica, fenómeno que aumentó el deterioro del poder adquisitivo del pueblo, en especial de los asalariados. Si bien el costo de la energía tiene origen en decisiones del gobierno nacional, también es urgente analizar la carga impositiva tanto provincial como municipal que hacen más alarmantes los montos a pagar por factura de energía eléctrica", asevera el escrito, que obliga a dirigentes de uno y otro partido, oficialismo y oposición, en cada uno de los estamentos.



Incluso, se conoció que esta semana, el concejal justicialista de la ciudad de Federación Lisandro Reniero presentó un proyecto de ordenanza que destina el 10% de los ingresos de las termas a los vecinos más carentes que no pueden pagar la boleta de luz.