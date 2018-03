El Colegio de Abogados de Paraná conmemoró el día de la mujer con un panel

Además se homenajeó a la mujer en la persona de la Dra. Myriam Galizzi.



La Sección Paraná del Colegio de Abogados llevó a cabo un panel con las doctoras Rosario Romero y Ana D´angelo y el Dr. Rodolfo Parente. La apertura estuvo a cargo del presidente de la institución Gerardo Ormahechea quién valoró el encuentro, agradeció la presencia de los expositores y la posibilidad de debatir sobre la mujer, el derecho, la sociedad y el Estado. En este marco dijo: "organizamos esta jornada para compartir distintas miradas o enfoques sobre la realidad actual, los cambios sucedidos y la tendencia o los ideales a los que aspiramos en relación a la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad y el Estado".



El panel: "La mujer, el Derecho, la Sociedad y el Estado"



La Dra Rosario Romero, actual ministra de Gobierno y Justicia del Gobierno de Entre Ríos, citó a Rosa Montero en su libro Historia de Mujeres y reflexionó: "Uno es consciente de cuanto hemos avanzado. Mi visión es muy positiva. De no haber sido por la presencia en el Congreso de por ejemplo Valentina Lopez Mirando y su presencia vigorosa en la década de los 40, cuando leyes no hubiéramos tenido, ni hablar de Evita, que toma las ideas y han llevado al empoderamiento de las mujeres".



Además afirmó: "Hoy en día la batalla más que normativa es educativa, formal y no formal y cultural, que la lucha sea esa, que las mujeres vayamos cobrando cada vez más voz y que entre las propias mujeres construyamos solidaridad y poder potenciar la voz de otras mujeres.



Por su parte, la Dra Ana D´angelo, ex legisladora provincial, destacó la jornada y resaltó que este día es "un día para pensar y reflexionar por lo que está pasando en el mundo en este momento. La mujer sigue siendo víctima de la desigualdad, la discriminación y la violencia y donde está instalada una sociedad con un gran sesgo patriarcal".



Al respecto, agregó: "Hay que hacer foto en la educación y en la casa, porque esa sociedad que estamos construyendo es la que acepta las desigualdades y el cambio cultural y de valores es fundamental para tener una sociedad más justa donde la mujer deje de tener miedo".



A su turno el Dr. Rodolfo Parente, ex diputado nacional hizo un breve repaso histórico del rol de la mujer a lo largo del siglo XX. En este marco, expresó: "Hay una disparidad que hay que eliminar en los cargos gerenciales, en el campo sindical donde debería haber cupo y en el ejecutivo nacional, provincial y municipal de la política donde debe haber una presencia mucho más nutrida".



Homenaje



Al finalizar el panel se homenajeó a la mujer en la persona de la doctora Myriam Galizzi, matriculada en el Colegio de Abogados de Entre Ríos desde el año 1966, presidenta del mismo en tres periodos, ex integrante del Consejo de la Magistratura y ex Jueza Federal de 1ra instancia de Paraná.