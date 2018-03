Concordia: realizarán concurso de ingreso para la Recolección de Residuos

El intendente de Concordia, Enrique Cresto anunció la realización de una nueva convocatoria a concurso para el ingreso de personal al municipio, específicamente en el área de Recolección de Residuos.



"Nuestra gestión se caracteriza por la transparencia y el manejo eficiente de los recursos por eso la comunidad debe saber en qué se ocupa o para qué se destinan los fondos municipales", aseguró el presidente municipal. "Al asumir tomamos una firme decisión, congelamos la planta de personal y decidimos poner en marcha un programa para jerarquizar el empleo público, que beneficie a los trabajadores y a los vecinos, con más y mejores servicios", remarcó, al confirmar la realización del segundo concurso de ingreso que pone en marcha la Municipalidad de Concordia.



Convocatoria



A partir del lunes 12 de marzo y hasta el día viernes 16, se podrán presentar quienes cumplan los requisitos establecidos en el decreto N° 202/2018. En efecto se realizarán tres concursos simultáneos. Uno Interno de Antecedentes, al que podrán presentarse todos los contratados sin aportes que se encuentren trabajando en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y no registren observaciones sobre su desempeño laboral. En este caso se seleccionarán 19 agentes para cumplir funciones como operarios en el Área de Recolección de Residuos ingresando en carácter de Contratados con Aportes.



A su vez se realizan dos Concursos Abiertos de Oposición y Antecedentes seleccionándose cinco agentes que cumplirán funciones como operarios y seis agentes que cumplirán funciones como choferes en el Área de Recolección de Residuos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad. En los tres Concursos, la inscripción correspondiente se realizará del lunes 12 al viernes 16 en el Centro Cívico (Mitre y Pellegrini), en el horario de 08.00 a 12.00 horas.



Requisitos



Los interesados deberán tener entre dieciocho y treinta y tres años de edad, ser argentino nativo o nacionalizado, acreditando tres años de residencia en la ciudad de Concordia como mínimo a la fecha del concurso. Tener estudios primarios completos como mínimo, debiendo completar la certificación de título secundario en un período no mayor a dos años en Instituciones reconocidas por el CGE, tener plena disponibilidad horaria, y presentar certificado de buena conducta, constancia de recepción de autoridad competente de solicitud de de certificados de antecedentes penales, y carpeta de antecedentes laborales y educativos (Currículum Vitae) con carátula.



Y en el caso de quienes se presenten al Concurso Abierto para los cargos de chofer, deberán además anexar copia del carnet habilitante categoría C, estableciéndose un plazo de cuarenta y cinco días para la presentación del carnet categoría E1.



Los inscriptos deberán realizarse el examen psicofísico obligatorio, que será excluyente, como así también participar de las instancias de selección y capacitación previstas.



Selección



Se constituirá una Comisión de Selección que estará integrada por un representante del Ejecutivo Municipal, un representante de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y un representante del Concejo Deliberante.



La Comisión de Selección en primera instancia evaluará los antecedentes de los inscriptos, determinando los aspirantes seleccionados que hayan cumplido con la documentación y requisitos solicitados. Los aspirantes seleccionados deberán realizar el curso obligatorio que se dispondrá, realizando los exámenes correspondientes, como así también a las entrevistas y exámenes psico físicos que se dispongan.



La Comisión de Selección establecerá de acuerdo a los parámetros establecidos en el Decreto 202/2018, el Orden de Mérito de los aspirantes en los tres Concursos establecidos.