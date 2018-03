Revalorizan la historia de mujeres en retratos expuestos en Casa de Gobierno

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

"Estas mujeres alumbraron con capacidad, con compromiso y con amor. Y nosotros, con amor y con gratitud, venimos hoy a rendirles este homenaje", manifestó el asesor cultural del gobierno, Roberto Romani, en la oportunidad.



Las imágenes de Gregoria Pérez de Denis, Venancia Michelena, Genoveva Gómez, Rosalía de Borger, Celia Ortiz de Montoya y María Lucrecia Díaz, lucen desde este jueves en el Salón Mujeres Entrerrianas.



En la ocasión, se presentó el recambio de retratos de seis destacadas mujeres entrerrianas, iniciativa que busca revalorizar la historia de ellas y a la vez rendir homenaje a todos aquellas mujeres anónimas que todos los días dejan su huella en distintos lugares de la provincia. También estuvieron presentes la senadora nacional Sigrid Kunath; la diputada nacional Mayda Cresto; la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard y familiares de las mujeres destacadas. "Estas mujeres son ejemplo de dedicación, esfuerzo y fortaleza", se destacó.



Concluido el acto, en cual se entregaron arreglos florales a familiares de las homenajeadas, el asesor cultural subrayó que "lo que hay que destacar de estas mujeres es el compromiso, la convicción. No se puede servir durante tanto tiempo y tan bien si no se hace con amor".



En relación a los cuadros, explicó que "fue intención del gobernador que no seamos nosotros los que dictamináramos quién podía estar allí; hay gente de distintos lugares que cada año nos envía sus propuestas, evaluamos entre todas y son seis la que cada año van ocupando este lugar".



"La idea es que al final de esta gestión estén las 24 mujeres en un lugar y podamos ampliar esta síntesis histórica que realizamos hoy", finalizó.



En tanto, Mariel Ávila dijo que "estamos muy contentos porque una de las primeras gestiones que hizo este gobierno fue generar este espacio con relación a la mujer con estos cuadros que son de mujeres emblemáticas de nuestra provincia".



Precisó que "este año abrimos más el campo teniendo en cuenta la demanda de los ciudadanos de toda la provincia y quisimos que la gente proponga las mujeres destacadas y las mujeres de a pié; por eso tenemos a una señora que ayudó mucho en los partos, a una artesana y a gente que también se ha destacado en diferentes aspectos en nuestra provincia".



Luego la esposa del gobernador resaltó la "buena repercusión de generar este espacio en la Casa de Gobierno que hizo que muchas mujeres quisieran participar de este acto y hubo una muy buena recepción, los familiares estuvieron presentes, lo que hace más valioso destacar la trayectoria de estas mujeres entrerrianas".



"El mensaje de este acto es revalorizar la mujer, el rol que tiene hoy en la sociedad, un cambio de paradigma con respecto al cuidado y al trato a la mujer, a la equidad de género", concluyó. Las homenajeadas Gregoria Pérez de Denis

Nació en Santa Fe, el 16 de mayo de 1764. Se casó a los 21 años con Juan Ventura Denis. Cuando Manuel Belgrano llegó a Paraná en octubre de 1810, puso a su disposición hombres y bienes desde el río Feliciano al puesto de Las Estacas. Por inquietud del creador de la bandera, la Junta de Gobierno le otorgó el título de Primera Patricia Argentina. Murió el 10 de diciembre de 1823.



Venancia Michelena



Nació en Villaguay, el 18 de mayo de 1872. Se formó en la Escuela de Mujeres y fue Auxiliar de la misma. A los 15 años fue designada directora de la primera Escuela Municipal de su ciudad natal. Posteriormente con sus hermanas Josefa y Dominga, creó una escuela particular que en 1951 fue provincializada. En la memoria de sus ex alumnos y pueblo en general quedaron grabados a fuego los valores de esta extraordinaria mujer. Murió el 28 de abril de 1952.



Genoveva Gómez

Nació en Alarcón, departamento Gualeguaychú, el 3 de enero de 1887. Desde muy joven se desempeñó como partera, prolongando esta profesión con auténtica vocación de servicio hasta el final de sus días. Respetada y querida, brindó su colaboración en el campo como en las islas, ganándose el respeto y cariño de numerosas familias de Alarcón, Carbó, Médanos y campos bajos. Murió el 22 de septiembre de 1976.



Rosalía de Borger

Nació en Bélgica, el 11 de agosto de 1889. Ingresó a la Congregación Franciscanas de Gante en 1913. En 1924 llegó a la Argentina y se incorporó al Cristo Redentor, en Paraná, donde se desempeñó como directora del nivel primario y posteriormente rectora del instituto secundario. Fue promotora de la Dirección de Enseñanza Privada de Entre Ríos. La Hermana Catalina, tal su nombre de religiosa. Murió el 18 de junio de 1972.



Celia Ortíz de Montoya

Nació en Paraná, el 22 de noviembre de 1895. Se recibió de Maestra Normal Nacional en 1915. Desde 1922 cumplió funciones en la Universidad Nacional del Litoral, casa de estudios que en 1969 le otorgó el título de profesora emérita. Fue la primera entrerriana en alcanzar el doctorado en Ciencias de la Educación, título obtenido en la Universidad Nacional de la Plata en 1930. Se le otorgó la mención Ilustre Parlamentaria del Congreso Internacional de las Naciones en 1977. Falleció el 8 de diciembre de 1985.



María Lucrecia Díaz

Nació en Crucecitas Tercera, departamento Nogoyá, el 10 de octubre de 1922. Desde muy niña, junto a sus hermanos trabajó en el campo y se destacó por su habilidad en la artesanía, particularmente trabajando con palma caranday de los montes entrerrianos. Recibió numerosos premios y distinciones por la riqueza de sus obras, alcanzando reconocimiento unánime en la Fiesta de la Artesanía de Colón, con proyección latinoamericana. Murió el 24 de septiembre de 2016.