Convocan a abogados para patrocinio gratuito a víctimas de violencia de género

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lanzó este miércoles 7 de marzo la inscripción para el registro de profesionales que formarán parte del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, creado por la Ley Nacional 27.210, promulgada a fines de 2015.El Cuerpo tiene como misión garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.En esa línea, el Ministerio celebró convenios con colegios y asociaciones de abogados de todas las jurisdicciones del país, a través de los cuales se convocará a los candidatos a integrar el registro de aspirantes para patrocinar casos de violencia de género.El titular de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, destacó la importancia del trabajo conjunto para que los profesionales del derecho interesados en la convocatoria puedan inscribirse, capacitarse y gestionar los casos: "establecimos redes de cooperación institucional para generar un sistema que garantice la calidad en el servicio y la cobertura efectiva en toda la argentina".Por su parte, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, explicó que los candidatos "deberán cumplir con determinados requisitos como antigüedad en el título, años de ejercicio efectivo de la profesión y no contar con antecedentes penales o con sanciones disciplinarias por parte del organismo emisor de su matrícula profesional".Una vez inscriptos, los interesados deberán realizar y aprobar el Curso de Transformación Actitudinal en género (TAg) elaborado por expertas y un equipo interdisciplinario y administrado por tutoras del Cuerpo.El TAg propone modificar la forma en que los abogados se vinculan con sus casos y para ello se diseñó una metodología de aprendizaje basada en una experiencia virtual innovadora. Las diversas temáticas se trabajan en forma integral a partir de casos que buscan presentar a los abogados los obstáculos y problemáticas presentes en el trabajo cotidiano.Una vez aprobado el curso, se conformará el Registro Definitivo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género en el que se inscribirán todos los profesionales que ejercerán el patrocinio jurídico gratuito en las provincias, el cual será administrado por el Cuerpo. La inscripción de los candidatos al registro de aspirantes no implica su ingreso automático al Cuerpo.Del acto de lanzamiento participaron presidentes de colegios de abogados de todo el país, y representantes provinciales y nacionales de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo; entre ellos Juan Abal Medina, impulsor de la Ley 27.210 en el Congreso. El ex senador consideró los consensos para implementar esta política pública "que tiene un impacto real en la vida de las personas y salva vidas".El servicio ofrecido por el Cuerpo se implementará a partir de mecanismos de coordinación y cooperación con el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Defensa y Fiscal, colegios de abogados y los Centros de Acceso a la Justicia con presencia en todas las provincias, entre otras entidades de la sociedad civil.Asimismo, para garantizar la efectividad del patrocinio jurídico, se pondrá en funcionamiento un software de gestión de casos denominado Sistema de Gestión Integral para Casos de Violencia de Género, para monitorear y dar seguimiento a la labor de los abogados del Registro Definitivo. Se analizarán los casos a nivel formal, verificando el cumplimiento de plazos y movimientos de las causas, bajo una perspectiva de género y derechos humanos.El Ministerio fijará un monto de dinero en concepto de honorarios por la labor realizada por los abogados del Registro.Reapertura de los equipos de trabajo dentro de Justicia 2020En el marco del lanzamiento del registro de profesionales que formarán parte del Cuerpo de Abogadas y Abogados especializado en violencia de género, se reabrió la discusión dentro de los Ejes Acceso a la Justicia e Institucional del Programa Justicia 2020.El ministro remarcó que el Programa conforma un espacio de diálogo en el que se trató la iniciativa del Cuerpo de Abogados y otros proyectos "a partir de los aportes de los más de 35.000 inscriptos que discuten, evalúan y siguen la implementación de leyes".Los interesados en sumarse en los equipos de trabajo, pueden hacerlo a través de la página www.justicia2020.gob.ar