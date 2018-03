Mes de la Mujer: Obras de teatro estuvieron a sala llena y la propuesta continúa

Más de 850 personas disfrutaron de las dos obras de teatro protagonizadas por mujeres que iniciaron la nutrida agenda preparada por el gobierno provincial de cara al Día de la Mujer Trabajadora. Todo el mes se realizarán actividades abordando diferentes temáticas desde las expresiones culturales.



"Arrancamos este fin de semana en San Salvador y Paraná con Mujeres Apasionadas, un ciclo de teatro con obras que abordan las problemáticas de la mujer desde diferentes aristas. Queremos que las mujeres que cantan, que escriben, que actúan, que producen, sean protagonistas, no solo esta semana, sino durante todo el mes", remarcó al Secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard.



"También tendremos los ciclos Con Letra de Mujer y Cantoras Entrerrianas en diferentes localidades, porque creemos que las expresiones culturales tienen que ser una herramienta para tomar conciencia de que debemos deconstruir los patrones machistas que aún persisten en nuestra sociedad. A pesar de las luchas que las mujeres venimos llevando adelante desde hace mucho, aún falta mucho por hacer", subrayó Gaillard.



Diferentes organismos del gobierno provincial han preparado una agenda de actividades que se extenderá hasta este viernes, con un cierre que tendrá como protagonistas a las mujeres emprendedoras y de las expresiones artísticas. La Secretaría de Turismo y Cultura, por su parte, extenderá la agenda hasta fin de este mes. La obra de teatro desarrollada en Paraná fue acompañada por la esposa del Gobernador Gustavo Bordet, Mariel Avila, y la senadora nacional Mayda Cresto. Las mujeres y el humor Sofía Gala Castiglione, Verónica Lorca y Tamara Pettinato hicieron reír y compartieron lo suyo este domingo en Paraná, protagonizando "Confesiones de Mujeres de 30". En las dos funciones que se realizaron en La Vieja Usina la sala estuvo repleta y el público interactuó permanentemente con las actrices.



Sofía Gala señaló que "la obra habla de lo que vivimos las mujeres en lo cotidiano con mucho humor. Estamos en un momento histórico donde las mujeres nos estamos empoderando y levantando la voz. El feminismo es igualdad para todos. Para los hombres también. El feminismo no discrimina. Esa es la diferencia con el machismo. Sino sería lo mismo", dijo la actriz.



Por su parte, Tamara Pettinato, indicó que "no es solo para mujeres, los hombres también pueden venir". Verónica Lorca agregó que "es humor, no humor femenino o masculino, hay un prejuicio respecto a eso. Nosotras no separamos, pero es como que antes solo los hombres podían ser humoristas y ahora las mujeres también estamos siendo protagonistas en ese campo". La obra "Confesiones de Mujeres de 30" usa un tono desprejuiciado para dar cuenta de las conversaciones de tres amigas que van transitando por preocupaciones y problemáticas como el miedo a envejecer o a quedarse sola y los mandatos sociales sobre ejercer la maternidad o tener éxito en la profesión.



El "ahora o nunca", puesto en boca de una de las personajes da cuenta del momento que viven las mujeres atravesando el umbral de los 30 años. La relación con las madres, los ex, las amigas, los amantes van transitando por la obra, para llegar a las nuevas formas de buscar pareja, el sexo y el lenguaje, que abunda para los órganos sexuales masculinos y escasea para los femeninos. Agenda Cultural por el Mes de la Mujer Entrada gratuita en todas las actividades.





-Miércoles 7 de Marzo | Auditorio Carlos María Scelzi | Concepción del Uruguay.



17.00: Charla "El rol de la mujer en la música popular".



21.00: Recital de Mariana Baraj.







-Viernes 9 de Marzo | 17.00 | Plaza Mansilla | Paraná.



Festival y Feria de emprendedoras. Artistas en vivo: Paula Righelato (clown), Marcia Muller (folklore), Ornela Taffarel (pop), Angela Herrera (tango), María Luz Erazun (canción), Eva Cabrera (stand up). Cierre: Las Gildas







-Sábado 10 de Marzo | 20.30 | La Vieja Usina | Paraná.



Concierto especial homenaje a Lidia "Nené" Salerno. Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.







-Sábado 10 de Marzo | 21.00 | Sala Belgrano | Sociedad Italiana | Nogoyá.



Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas: "Algo sobre mi madre, todo sería demasiado", con Gabriela Acher.







-Domingo 11 de Marzo | 20.00 | La Vieja Usina | Paraná.



Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas: Fedra en karaoke - Grupo Teatro Del Bardo (capacidad limitada).







-Viernes 16 de Marzo | 19.00 | Biblioteca Provincial | Paraná.



Ciclo Con letra de mujer: Presentación del libro Mujeres de fuego de Stella Calloni.







-Viernes 16 de Marzo | 21.00 | Casa de la Cultura | Paraná.



Cantoras entrerrianas: Marcela Passadore y María Silva







-Sábado 17 de Marzo | 21.00 | Teatro Gualeguaychú | Gualeguaychú.



Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas: Ser ellas, con Ana Celentano, Fabiana García Lago y Anabel Cherubito







-Domingo 18 de Marzo | 20.00 | La Vieja Usina | Paraná.



Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas: Ser ellas, con Ana Celentano, Fabiana García Lago y Anabel Cherubito (capacidad limitada).







-Viernes 23 de Marzo | 19.00 | Biblioteca Provincial | Paraná.



Ciclo Con letra de mujer: Tertulias de escritoras con Selva Almada







-Sábado 24 de Marzo | 21.00 | Casa del Bicentenario | San José de Feliciano



Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas: Antígona, la necia - Grupo Teatro del Bardo







-Domingo 25 de Marzo | 20.00 | La Vieja Usina | Paraná.



Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas: Irene, la marca del amor, con Daniela Osella (capacidad limitada).







-Sábado 31 de Marzo | 21.00 | Casa del Bicentenario | Federal.



Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas: Antígona, la necia - Grupo Teatro del Bardo.