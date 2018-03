"No somos formadores de precios", dicen desde Cooperativa Eléctrica de Concordia

Desde la Cooperativa Eléctrica se destacó que el fallo de la vocal de la Sala Civil y Comercial de Concordia les "dio la razón".



"El fallo nos da la razón en lo que venimos publicitando: que no somos formadores de precios, sino que es nuestra obligación por ley aplicar los cuadros que Enersa presenta al EPRE para su aprobación. El Ente los envía a todas las distribuidoras en donde rige el mismo cuadro tarifario en todo el ámbito provincial", se explicó desde la distribuidora.



El dictamen de la vocal de la Sala Civil y Comercial 2 en la Cámara de Apelaciones de Concordia, Estela Beatriz Méndez Castells, refutó los fundamentos vertidos en primera instancia, cuando se hizo lugar a la acción presentada por la Asociación de Defensa de Consumidores Entrerrianos (Adecen) contra la Cooperativa Eléctrica.



"Del fallo de la Vocal podemos analizar que a su entender el 'complejo' proceso de formación de cuadros tarifarios implica observar el 'proceso en su conjunto' y no solo el efecto, es decir, la tarifa final. El sistema eléctrico provincial está íntimamente relacionado con el nacional y consecuentemente debe analizarse lo ocurrido en el orden normativo y administrativo en ambas jurisdicciones", se subrayó.



Luego se recordó que "con la asunción del nuevo Gobierno nacional se fijó como política del sector la eliminación ?progresiva ? de los subsidios otorgados. Es decir hubo una doble vía de aumento, nacional y provincial, que encuadra en el ordenamiento legal aplicable".



Asimismo se destacó que "las decisiones administrativas que en el orden provincial y nacional se dictaron por autoridades competentes, no fueron cuestionadas por ilegítimas, arbitrarias o inconstitucionales".



"La Cooperativa Eléctrica de Concordia fue elegida por la Adecen para intentar evitar el pago de los aumentos dispuestos en el orden nacional, a través de un amparo por una supuesta falta de información", interpretaron las autoridades de la distribuidora. En ese sentido, consideraron que "dicha asociación pudo haber concurrido a las audiencias públicas nacionales realizadas en Buenos Aires en noviembre de 2017, donde se trataron los aumentos mayoristas en cuestión, y allí manifestar sus 'observaciones'".



Más adelante afirmaron que "la presentación de este recurso de amparo y la posterior cautelar dispuesta inmediatamente por la jueza" provocaba "importantes pérdidas a la Cooperativa Eléctrica de Concordia, incluso llevando la situación al límite de estar a punto de no poder hacer frente a los pagos a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa). Este incumplimiento hubiese provocado "la consiguiente sanción que implica la pérdida (por el no pago) de más de 12.000 familias que hubieran dejado de recibir la Tarifa Social", advirtieron.



"Preguntamos hacia dónde se pretende llevarnos. Cuál es el verdadero objetivo y quien se hará cargo del daño producido. Por el contario, resulta evidente que ninguna distribuidora parece estar exenta de su 'propio amparo', al calor de otra irresponsable actitud de la actual actora", se remarcó finalmente.