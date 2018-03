Realizaron controles de caza y pesca en la costa del Uruguay

En la pesca es fundamental estar bien informado y por sobre todo la educación y conciencia. Las aguas entrerrianas son pioneras en esta actividad. Esta concientización se hizo sobre la pesca de especies como surubí y dorado, los cuales se encuentran en veda, por lo que se controló que no haya infracción sobre la misma.El titular de la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria, Félix Esquivel, explicó que: "tal como nos ha instruido el secretario de Producción, Alvaro Gabas, estamos realizando una tarea de concientización a través de los diferentes sectores, en este caso áreas de pesca, no en función de prohibición sino en la tarea de educarnos y aprender que existen normas a cumplir que deben ser respetadas, pero que también deben ser conocidas para que esto no sea un simple operativo".Además, el funcionario comentó que en lo que respecta a la caza, se realizaron también operativos y entrega de folletería informativa en la zona.Por último, Esquivel informó que todo ciudadano entrerriano o que visite nuestra provincia puede dirigirse por consultas y asesoramiento a la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria en España 33 - Paraná - Entre Ríos, telefono: 0343 - 4207882 / 8897, o consultar la página web https://www.entrerios.gov.ar/dgfa/cazapesca/aplicaciones/index.php La ley establece que el ejercicio de la pesca en aguas de uso público de jurisdicción provincial, así como toda actividad que directa o indirectamente se relacione con la manipulación, disminución o modificación de la fauna o flora acuática, quedan sometidos a las prescripciones de la presente ley y su reglamentación.A los efectos de esta ley se consideran fauna y flora acuática las que viven permanentemente en el agua o transitoriamente fuera de ella durante el reflujo; y pesca, todo acto de apropiación o aprehensión de sus ejemplares cualquiera sea el sistema o medio que se utilice.