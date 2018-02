Más de 30 municipios dialogaron sobre la ley de alcohol cero al volante

Más de 30 municipios participaron este martes de la Asamblea Provincial de Seguridad Vial donde se abordó la implementación de la nueva ley de alcohol cero al volante.La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, resaltó que la normativa está orientada a prevenir la siniestralidad vial y sostuvo que el Estado debe trabajar coordinadamente para reforzar la educación y la prevención.El encuentro se desarrolló en la Escuela de Policía de Paraná, en el marco del Programa Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial Provincial que funciona en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. Los temas versaron sobre la implementación de la reglamentación de alcohol cero al volante que comenzó a regir en la provincia como medida de acción directa con el fin de prevenir siniestros viales.La ministra de Gobierno y Justicia encabezó la jornada y destacó al Observatorio de Seguridad Vial provincial como una "buena política del gobierno provincial que confluye la necesidad de evaluar constantemente las acciones en materia de seguridad vial"."En los años que llevo de abogada he comprendido que lo que nos falta no es legislar sino aplicar las normas vigentes, como por ejemplo la recientemente aprobada ley de Alcohol Cero, más el decreto reglamentario. La evolución legislativa, tanto a nivel nacional como provincial, ha sido muy buena. Teniendo las leyes solo basta agregar estos tipos de espacios destinados a la educación, para avanzar en el cumplimiento de las normativas", subrayó Romero.En cuanto al decreto que reglamenta la ley de alcohol cero en Entre Ríos, la ministra explicó que "se analizó la cuestión referida al secuestro de vehículos, para no incurrir en la posición de castigo constante. Es decir no se secuestrará el vehículo a priori sino cuando no hay otra opción. A veces sucede que el acompañante está en condiciones de conducir, en este caso se haría la multa correspondiente pero no se secuestra el vehículo".Por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, saludó a los presentes y agradeció al Ministerio de Gobierno, a través del Observatorio de Seguridad Vial, por "poner en debate estos temas tan importantes. Los índices que teníamos hace unos años en materia de alcohol en sangre eran altísimos. Hoy han disminuido abruptamente y eso se debe al trabajo que se viene realizando en concientización y controles. Estamos hablando de salvar vidas y eso es sumamente importante", remarcó.En este sentido, señaló la importancia de trabajar articuladamente entre la Policía de Entre Ríos y los municipios "para poder garantizar operativos ágiles y que comprendan todas las demandas en materia de Seguridad Vial".A su turno, la directora del Sistema de Licencias de Conducir de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Victoria Eribe, felicitó a la provincia por la iniciativa de organizar un evento tan concurrido y mencionó que "estos espacios son muy enriquecedores, porque las políticas públicas son fundamentales para garantizar seguridad vial y es importante que estén trabajadas conjuntamente entre Nación Provincia y municipios"."Me consta que la provincia viene siendo pionera en el accionar con la Agencia a través del Observatorio, vienen haciendo un trabajo muy bueno y profesional. Quiero resaltar sobre todo que la incorporación de estos espacios de debate y trabajo permanente garantiza buenos frutos en materia de Seguridad Vial", manifestó.Finalmente, el secretario de Relaciones Institucionales, Germán Grané, saludó la posibilidad de realizar en la provincia una reunión que encuentre a todos las áreas con competencia en la seguridad vial y llamó a trabajar con conciencia y respeto por la vida."Entendemos que ha sido una semana trágica para la seguridad vial y nos llama a redoblar los esfuerzos. Tenemos que trabajar en prevenir estos siniestros. No debe ser un atenuante que se trate de imprudencias. Hay que fortalecer las acciones con un Estado presente, que trabaje el control y la prevención con educación y ámbitos como éste son centrales para el estudio, diseño e implementación de políticas públicas en la materia", resaltó Grané.Entre los temas debatidos en la asamblea se analizó la presentación de la ley 10.460 de Alcohol Cero; la participación de Motovehículos en siniestros urbanos; la situación actual de la provincia en el Centro de Emisión de Licencias (CELs) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial; decreto 27/8 y 32/18 de consideraciones para cuatriciclos, bitrenes y Sri, y proyecto de modificación del decreto 3307/07 que crea al Observatorio de Seguridad Vial en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, donde se decidió sumar a los Municipios y comunas a integrar el Consejo Provincial de Seguridad Vial.De la jornada, participaron también el director de Prevención y Seguridad Vial, Mario Müller; el director de Defensa Civil, Lautaro López; el subdirector de Prevención y Seguridad Vial, Gustavo Schierloh; el vocal del Consejo General de Educación, Gastón Etchepare, junto a Nora Clari; el Director subadministrador de Vialidad provincial, Néstor Kemerer; el representante del Observatorio Vial, Eduardo Martínez; el encargado de seguridad y trabajo de la DPV, Cristian Pérez, y Eugenio González, representante del Ministerio de Gobierno en el Observatorio.Estuvieron presentes también responsables de Seguridad Vial de los municipios de Chajarí; La Paz; Santa Elena; Valle María; Villa Paranacito; Gualeguaychú; Gualeguay; Maciá; Crespo; Larroque; Urdinarrain; Puerto Yeruá; Viale; Lucas González; San Jaime; Concepción del Uruguay; Villaguay; Villa Clara; San Salvador; Hasenkamp; Mansilla; Feliciano; Hernández; Hernandarias; Villa Urquiza; Colonia Avellaneda; Feliciano; Diamante; Victoria; Seguí; Villa Elisa; Gilbert; Villa Domínguez; Paraná y Caseros.