La cooperadora de la escuela República de Chile junta fondos para los 75 años

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Claudia Rutar, indicó a Elonce TV que la cooperadora "está integrada en su mayoría por ex docentes de la institución. Estamos preparándonos para los 75 años y todos los meses habrá eventos".



En tal sentido, convocó a todos los ex alumnos y ex docentes a formar parte de una comisión para trabajar en pos de todos estos eventos.



"Para estos 75 años anhelábamos que la escuela pudiera tener el Salón de Usos Múltiples terminado, el mismo se gestionó en el 2009, se licitó en el 2013, se comenzó a construir en el 2015 y la obra está en su fachada bastante avanzada, pero faltan terminar algunas cosas", dijo la docente y agregó que "si tuviéramos el salón terminado podríamos hacer muchas más cosas con la comunidad porque es muy solicitado para hacer charlas y encuentros".



"También invitamos a la comunidad porque vamos a abrir una cartera de asociados. Vamos a recorrer la zona de la escuela para invitar a la gente a que por una módica cuota mensual de 20 pesos colabore con la escuela y luego podría participar de un sorteo", adelantó. Viajes Por su parte, Mónica se refirió a los viajes que se realizarán nuevamente este año, repitiendo la buena experiencia del año pasado cuando se realizaron dos excursiones. "Con lo recaudado cambiamos las persianas y en vacaciones pintamos un aula", indicó.

Para este año están previstos viajes a Carlos Paz (en marzo), Cataratas (julio), Salta con la virgen del Cerro (agosto), Noroeste argentino (agosto) y termas de Federación (septiembre). Los mismos "están abiertos a toda la comunidad y desde ya se pueden ir inscribiendo para ir abonándolos".

Por consultas se puede llamar al 0343 - 4249334 (escuela) o 0343 - 155213376 (Mónica).