Regresan a Paraná los encuentros semanales para leer y escribir

Abrir la cancha

El martes 6 de marzo a las 18, regresa el espacio dedicado a la literatura participativa y creativa en el Casal de Catalunya (Nogoyá 123, Paraná). Se trata de un encuentro semanal en donde se exploran las posibilidades de la escritura de ficción o crónicas a partir de consignas abiertas que fomenten el acto creativo. Lo que caracteriza, además, la reunión de los martes, es la puesta en común de los trabajos de escritura, poniendo el énfasis en la corrección. "Es un espacio de acuerdo y de contención, porque la escritura es un lugar de mucha exposición, aún cuando supuestamente no hablemos en primera persona. Más acá o más allá, escribimos con lo que somos, y eso nos expone", remarca su coordinador Horacio Lapunzina.Los textos que se eligen para la lectura son sugeridos por los participantes y el coordinador. Y allí se trabaja el análisis de los tipos de discursos, los posibles narradores, el tono general del texto y sus acciones dramáticas y nudos. "No tenemos un plan de trabajo rígido, en el sentido de que cualquier texto nos puede indicar el camino. Se trata siempre de prosa, porque no trabajamos con poesía. No es que hagamos segregación; es que para mí la poesía es algo dificilísimo de corregir. No me animo a decirle a alguien que ese verbo o ese adverbio está mal puesto o no funciona dentro de un poema. En cambio en la prosa es diferente, admite otras miradas", comenta Lapunzina.Los autores a trabajar mezclan tendencias y estilos. Pueden ser cronistas, novelistas o cuentistas. De hecho, para las consignas se usan materiales de diferentes fuentes que pueden venir de los diarios, de los sitios digitales, de libros contemporáneos o clásicos de la literatura universal. "Es un cambalache productivo", manifiesta el coordinador". Y agrega: "Y es también la forma en que generalmente leemos, ¿no? De acuerdo a cómo nos caen las cosas en las manos vamos leyendo. A veces incluso releemos libros o textos que nos han fundado como lectores y escritores (lo digo sin darle al título de escritor un matiz profesional). Y yo recomiendo releer porque uno es otro cuando vuelve sobre ciertos textos, sobre todo si son escritos poderosos que nos han marcado por alguna razón".Entre los logros de todos estos años trabajo, El Bache ya cuenta con dos publicaciones. En 2017 editaron "El Bachelabra", un pliego de difusión de los relatos trabajados durante el año, y que puede conseguirse todavía en la sede del Casal los martes en el horario del taller.Para este año que comienza, el Bache tiene algunas propuestas que se suman al tradicional encuentro. Además de las clases abiertas de cada mes, en el que el público puede asistir sin costo a una clase y enterarse de la dinámica de trabajo, habrá invitados que propondrán cruces de lo literario con otras ramas de la creación. Todavía con un cronograma tentativo que se dará a conocer más adelante, ya se pudo saber que las charlas prometen contactos de lo literario con el cine, el teatro y la dramaturgia, los espacios digitales y sumando también el periodismo y la comunicación. Con nombres propios todavía no confirmados, la idea es trazar paralelismos y posibles intercambios con zonas de la literatura que amplían la visión de lo que termina siendo sólo espacio de la lengua escrita para ser publicada. "La cosa no muere en el papel, más bien comienza", comenta Lapunzina. "Por eso es interesante saber cómo se adapta un cuento o una novela al cine; cómo es la acción teatral en relación a un texto; cómo se escribe sabiendo que publicarás dentro de un rato en un blog. Esas preguntas las trasladaremos a cada invitado que venga a conversar con nosotros".Para más datos, los interesados pueden escribir a holapunzina@hotmail.com , o darse una vuelta por la página de facebook El Bache Gramático" y dejar allí su mensaje, además de enterarse de las actividades.