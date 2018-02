Difundieron las actividades por la Semana de la Mujer

Foto 1/2 Foto 2/2

"Por pedido del gobernador, las áreas del gobierno, en forma conjunta con los poderes Legislativo y Judicial, organizamos la agenda que integra a las diferentes facetas y conquistas de las mujeres en varias dimensiones y desde diversas temáticas", dijo la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta.



La ministra Stratta, junto a la secretaria de Cultura, Carolina Gaillard; la vocal del Consejo General de Educación (CGE), Rita Nievas, y la responsable de la Unidad de Gestión de Políticas Preventivas de las Violencias en las Relaciones de Género, Alicia Vides, -acompañadas por la esposa del gobernador, Mariel Ávila- ofrecieron este lunes una conferencia de prensa para referirse a las actividades programadas.



"Por pedido del gobernador Gustavo Bordet cada una de las áreas del gobierno, en forma conjunta con los poderes Legislativo y Judicial, hemos organizado la agenda de la Semana de la Mujer que integra a las diferentes facetas y conquistas de ellas en varias dimensiones y desde diversas temáticas. En particular, desde el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos sobre dos ejes temáticos: por un lado la mujer que emprende con la Feria de la Economía Social que se hará el 9 de marzo en Plaza Mansilla, y la mujer que se organiza, es decir que participa de las organizaciones sociales, que tendrá lugar el 5 de marzo en el complejo vecinal Barrio Mitre. Allí participarán organizaciones de mujeres para contar diferentes experiencias".



También habrá actividades vinculadas a la cultura, salud y educación. "Por cuestiones de agenda hay actividades que se harán en el norte entrerriano y otras partes de la provincia fuera de esa semana pero fueron organizadas para mostrar a las mujeres empoderadas", comentó.



En la ocasión, Stratta dio cuenta que "el 8 de marzo se hará un recambio de los cuadros en el Salón de las Mujeres que es un ícono de esta gestión, donde se ha puesto en valor la historia y la trayectoria de muchas mujeres que de otra manera no serían conocidas y reconocidas por mucho de los entrerrianos".



"Hay una mirada sobre la mujer que ha ido avanzando y ha conquistado lugares y espacio. Y desde esos lugares y espacios ha ido transformando la realidad", resaltó.



En lo que respecta al área de Cultura, Gaillard señaló que "propusimos una agenda de obras de vinculadas a la mujer, que tendrá lugar en La Vieja Usina todos los domingos de marzo a las 20. El próximo se presentará la obra Confesiones de Mujeres de 30 con Sofía Gala, Julieta Cayetina y Tamara Pettinato, y terminará la Semana de la Mujer con la presentación de Fedra en Karaoke. Luego precisó que ese ciclo también se desarrollará en distintos lugares de la provincia los sábados a partir de las 21.



"Fuera de la Semana de Marzo habrá actividades en la Biblioteca Provincial, entre ellas el ciclo denominado Con letra de mujer, donde habrá una tertulia de escritores entrerrianos con Selva Almada el 23 de marzo. Ella es una escritora nuestra y la idea es que haya un conversatorio de escritoras así que invitamos a todo el público a participar. El ciclo comenzará con Stella Calloni que también es una escritora entrerriana y que presentará su libro Mujeres de fuego: historia de amor, arte y militancia".



"Para nosotros también era importante que las cantautoras tuvieran su espacio y por eso en la feria de emprendedores, a realizarse el viernes, actuarán muchas artistas entrerrianas. Sólo mujeres en el escenario y el cierre estará a cargo de Las Gildas, reviví la bailanta, así que están todos invitados a acompañarnos".



A su turno, la responsable de la Unidad de Gestión de Políticas Preventivas de las Violencias en las Relaciones de Género, que depende del Ministerio de Salud, comentó que la actividad central se desarrollará el 8 de marzo de 8 a 12 en la Plaza de las Mujeres Entrerrianas. "Allí estará el camión sanitario, se presentarán todos los programas vigentes y se tomarán muestras de pap, además de promover los derechos de las mujeres", dijo Vides y agregó que "todos los efectores hospitalarios y de nivel primario están invitados a realizar actividades extramuros que tengan que ver con los derechos de los mujeres".



Por su parte, la vocal del CGE, Rita Nieves, comentó que organizaron una galería fotográfica titulada Mujeres educadoras de la provincia, "donde vamos a efectuar un reconocimiento a docentes de toda la provincia que tuvieron una labor destacada. La elección de esas mujeres entrerrianas la hemos hecho con los directores departamentales". La galería, que comprenderá material fotográfico y biográfico, permanecerá abierta del 5 al 9 de marzo de 10 a 12 y de 14 a 16 y es para todo público.



Además, mencionó que las Direcciones Departamentales de Escuelas dispondrán de un momento el 8 de marzo para el reconocimiento a la docente destacada de su departamento, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta, se realizará en forma simultánea en todos las Direcciones Departamentales de la provincia, para lo cual se remitirá una lámina ilustrativa de la docente destacada y folletería para la actividad que dispongan realizar.



En la conferencia de prensa también estuvieron presentes la diputada nacional Mayda Cresto; la titular del Copnaf; Marisa Paira; la secretaria de la Niñez, Familia y Discapacidad, Cristina Ponce, y la responsable del Instituto Becario, Claudia Gieco, entre otras mujeres funcionarias. La agenda Domingo 4

- Ciclo de teatro denominado Mujeres Apasionadas. La primera obra que se presentará es Confesiones de mujeres de 30, con Sofía Gala, Tamara Pettinato y Julieta Cayetina / La Vieja Usina a las 20. Las entradas son libres y gratuitas. Para esa primera presentación, las entradas podrán retirarse -hasta dos por persona- en la sala o en la oficina de Cultura, sita en Gardel 42, de martes a viernes de 7 a 13.30. No se entregarán entradas el día de la función.



Lunes 5

- Jornada "Mujeres que se Organizan". Panel debate con mujeres de toda la provincia / Barrio Mitre de 16.30 a 20.



Del 5 al 9:



- Muestra educativa interactiva "Las educadoras entrerrianas que nos inspiran". Exposición fotográfica que reconoce a las mujeres entrerrianas que dedicaron su vida y obra a la educación. / Hall del CGE de 10 a 12 y de 14 a 16.



Martes 6:



-Presentación de experiencia del Hospital de la Baxada de Paraná sobre atención en consultorio ambulatorio de alto riesgo. / Auditorio del Hospital de la Baxada a las 10.



Miércoles 7:



- Recital y charla de Mariana Baraj sobre el rol de la mujer en la música / Concepción del Uruguay. Auditorio Municipal Carlos María Scelzi a las 21.



Jueves 8:



- Hora reflexiva en todos los organismos del estado a partir de las 8.



- Jornada "Promoción de la salud de las mujeres". Organiza Programa Provincial de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero. Con la presencia del camión sanitario. Se realizarán tomas de PAP / Plaza Mujeres Entrerrianas de 8 a 12.



- Actividad institucional. Recambio de imágenes en los seis cuadros del Salón de las Mujeres Entrerrianas de Casa de Gobierno a las 12.



- Taller "Vuelvo a sentir cuando transformo lo que me bloquea". Taller vivencial para sanar las cicatrices emocionales que produce la violencia de género / Salón Jardín Maternal "Gurisitos" del Barrio AATRA III Plaza Malvinas Argentinas de 14.15 a 15.45



Viernes 9:



- Festival y Feria de la Economía Social Mujeres Emprendedoras. Cierre con Las Gildas. / Plaza Mansilla de 18 a medianoche.



- Taller debate Violencia Mediática: De la subjetividad del lenguaje a los estereotipos de género / Facultad Ciencias de la Educación a las 10.30.



Sábado 10:



- Sinfonía de Mujer, concierto especial. Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Vieja Usina a las 20.30.



- Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas. Algo sobre mi madre, todo sería demasiado, de Gabriela Acher / Nogoyá a las 21.



Domingo 11:

- Ciclo de teatro Mujeres Apasionadas. Fedra en Karaoke, del grupo El Bardo / Vieja Usina a las 20.