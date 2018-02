Tres localidades entrerianas ampliarán sus bandas de música

"El trabajo que realizan estas bandas de música de niños y jóvenes es magnífico, y por lo tanto queremos ampliar su llegada para que más chicos puedan acceder a algo tan lindo como es el arte de la música", dijo la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó, al manifestar su compromiso para continuar con el impulso y desarrollo de las bandas y los coros escolares.



La rúbrica se concretó entre el organismo educativo y los intendentes de Villa Clara, Silvia Andrea Domé; de Villa Domínguez, Romero Juan Secundino y lo propio la intendenta de Villaguay, con María Claudia Monjo.



De la ceremonia participaron, el asesor Cultural Itinerante de la provincia, Roberto Romani; los vocales del CGE, Marisa Mazza y Rita Nievas; el coordinador de Coros, Bandas y Orquestas Escolares del CGE, Néstor Telso Gómez; la directora de Nivel Primario, Roxana Castro; la coordinadora de Educación Artística del CGE, Sofía Velázquez y la ex presidente del organismo, Teresita Ferrari de Grand, entre otras autoridades.



Por su parte, el coordinador de Coros, Bandas, y Orquestas Escolares, Nestor Telso Gómez, manifestó que "mediante estos convenios la idea es fortalecer las bandas de música municipales, y que continúen sin perder su identidad, todas continuarán siendo banda municipal y pasarán a llamarse Banda de Música municipal y del Consejo General de Educación, pero seguirán siendo como eran".



En la ceremonia,Roberto Romani destacó la importancia de estos convenios celebrados y sobre el nuevo coordinador de Coros Escolares, señaló que "debo decir que Telso es un verdadero hacedor de la cultura, es un hombre con un bagaje de inquietudes enorme, el tiempo no pasa para él, siempre tiene eso, de lo que hablábamos con un hombre que me dijo "Yo tengo la edad de mis proyectos", eso es Telso, es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad, por eso nos vamos muy contentos con todo esto, porque como decía Roberto un poco la esencia misma de la cultura hacía estas cosas".



Importancia del convenio para las localidades



El secretario de Medio Ambiente, Turismo, y Desarrollo de Villaguay, Manuel Servando Esquivel, apuntó: "La firma de este convenio en primer lugar es un aporte significativo, porque nosotros venimos trabajando con una banda que es municipal con la cual veníamos teniendo distintos profesores y esto para nosotros es un alivio sobre todo en la parte económica, debido a que el Consejo General de Educación va a estar implementando las horas cátedras, y obviamente vamos a empezar a implementarlo en forma conjunta a lo que es el trabajo en la banda".



Sobre las horas cátedras destinadas por el CGE, Esquivel señaló: "Como bien se decía el tener la mano de obra adecuada y calificada para que estén trabajando los profesores es complicado debido al gasto que ocasiona llevar adelante una banda de música, así que esto a nosotros nos oxigena el tema del presupuesto, como para poder tener mas profesores para esta banda y poder incorporar otros instrumentos a lo que es la banda municipal".



Los convenios de cooperación y asistencia recíproca fueron celebrados este martes en el despacho de presidencia del Consejo General de Educación y tendrán vigencia por dos años.