En el Mes de la Mujer, habrá un ciclo de teatro gratuito en toda la provincia

Las obras teatrales Las Hermanitas Minardi y Confesiones de Mujeres de 30 abren Ciclo de Teatro Mujeres Apasionadas, el en el marco de las actividades para el Mes de la Mujer. La Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos llevará adelante la iniciativa en distintas ciudades de la provincia.



Con entrada libre y gratuita, ocho funciones teatrales serán programadas en diferentes salas de la provincia en el mes de marzo. El ciclo se propone ofrecer a las comunidades la posibilidad de disfrutar teatro de forma gratuita; pero también, hallar nuevos sentidos de lo femenino a través de la teatralidad.



Tanto el drama como la comedia transforman al espectador y permiten visibilizar las problemáticas de derechos de las mujeres, discutir los mandatos, revisar los roles impuestos. Es de interés de la Secretaría de Turismo y Cultura incentivar la reflexión sobre las temáticas de género, con el objetivo de alcanzar la igualdad de derechos, el desarrollo pleno y superar los perjuicios arraigados, reivindicando a las mujeres en todos los planos de la vida política y cultural. Las Hermanitas Minardi. Vida y obra de las Glorias del Tango de Tabossi Luego de una exitosa temporada haciendo reír a un numeroso público en Paraná, el elenco brindará una función en San Salvador en el marco del inicio del ciclo de teatro impulsado por la Secretaría. El sábado 3 de marzo, a las 21, se podrá ver la obra en la Sala San Martín de dicha ciudad.



Cabe destacar que la obra fue seleccionada entre más de 450 propuestas para participar del XXVI Festival Internacional de Mujeres en Escena por la Paz, realizando en Bogotá en 2017; además obtuvieron diferentes premios y excelentes críticas. El elenco está integrado por Stella Sánchez, Analía Bosque, Maru Figueroa, Silvia Salomone y Nadia Grandón.



Sinopsis. Las cinco hermanas ensayan y sueñan con llevar su espectáculo a la gran Capital. Sueñan con marquesinas en la calle Corrientes, con las luces de los escenarios del mundo, con ser como una de esas orquestas de señoritas que triunfan en los salones porteños. Las Hermanitas Minardi sueñan despiertas.... Son nacidas y criadas a las afueras de un pueblo del interior bien podrían haber sido grandes estrellas del tango de los años 40'... De reconocimiento nacional: Confesiones de Mujeres de 30 El día domingo, será el turno de la obra "Confesiones de Mujeres de 30", con la actuación de reconocidas actrices de trayectoria nacional como Sofía Gala, Tamara Pettinato y Verónica Lorca. Se podrá ver en escena el día 4 de marzo en el Centro Cultural La Vieja Usina a las 20.



La obra es una comedia donde se suceden monólogos, pequeños diálogos y diferentes situaciones, que les dan voz a las mujeres de la obra. Estos personajes narran lo que le pasa al género femenino se ríen de sus problemas, de los mandatos sociales y de lo que se espera de ellas. La obra está basada en los textos de Domingo Oliviera Y se estrenó con muchísimo éxito hace más de 20 años, llega esta nueva versión a Entre Ríos por primera vez, contando con la dirección de Lía Jelín. Con una mirada ácida "Confesiones de mujeres de 30" invita a reflexionar, a pensar, a cuestionar, pero sobre todo a divertirse, convocando a hombres y mujeres por igual.



Sinopsis. Con mucho humor, las actrices dan cuenta de lo que le pasa al género femenino. Tener pareja, hijos, formar una familia, y al mismo tiempo triunfar en una profesión, ganar dinero, conseguir una niñera, tener buen sexo, compartir con amigas, ser feliz, tener una vida, y por supuesto, seguir estando divinas y lucir jóvenes, son algunas de las cosas que las mujeres de 30 deben conseguir. Entradas anticipadas Las entradas para ingresar a la obra teatral "Confesiones de Mujeres de 30" se entregarán a partir del marte 27 de febrero en la CC La Vieja Usina (G. Matorras 861, Paraná) o en la Secretaría de Cultura (C. Gardel 42, Paraná). En ambos lugares de 7 a 13Hs. Se concederán 2(dos) entradas por persona hasta agotar la capacidad de la sala. Recordamos que el día de la función no habrá entradas disponibles en la puerta. Cartelera teatral para el mes de marzo · Sábado 10/21Hs/Nogoyá, Sociedad Italiana/"Algo sobre mi madre, todo sería demasiado", Gabriela Acher.



· Domingo 11/20Hs/ Paraná, Vieja Usina/ "Fedra en Karaoke", Grupo el Bardo



· Sábado 17/21Hs/ Gualeguaychú, Teatro Gualeguaychú/ "Ser Ellas", Anabel Cherubito, Ana Celentano y Fabiana García Lago.



· Domingo 18/20Hs/ Paraná, Vieja Usina/ "Ser Ellas", Anabel Cherubito, Ana Celentano y Fabiana García Lago.



· Sábado 24/21Hs/ Feliciano, Casa del Bicentenario/ "Antígona, la necia", Grupo el Bardo



· Domingo 25/20Hs/ Paraná, Vieja Usina/ "Nada del amor me produce envidia, Santiago Loza, INT invita.