Concordia defenderá en la Justicia la ordenanza que prohíbe la pirotecnia

Representantes de los tres bloques con representación parlamentaria en el Concejo Deliberante ?Cambiemos, FpV, FR- viajan a Concepción del Uruguay para acompañar a instituciones como Conciencia Animal, la Asamblea Ambiental de Concordia, Asociación de Padres de niños con autismo, para fundamentar ante el juez federal de Concepción del Uruguay su defensa a la ordenanza de pirotécnica cero, que está siendo impugnada por la Cámara Argentina de Pirotecnia.



"La ordenanza está vigente en Concordia, pero la Cámara presentó una acción de inconstitucionalidad", explicó Benítez, quien junto a Amadeo Cresto del FpV y Carola Laner, del FR, viajaron hasta La Histórica.



Una de principales preocupaciones es que se ponga en discusión "la competencia de la Municipalidad para legislar en estos temas. Si el Concejo no puede legislar en materia ambiental y decidir cómo queremos vivir los vecinos, no lo vamos a poder hacer para otras cosas. Por eso nos parece grave que se nos quiera quitar ese derecho a vivir en un ambiente saludable", precisó el presidente del bloque de Cambiemos.



Si bien hay otros municipios que se han declarado libre de pirotecnia, es el primero que tiene una acción federal hecha por la Cámara Argentina de Pirotecnia.



La razón del traslado a Concepción del Uruguay, es para "hacerle conocer nuestra posición al juez federal e informarle que hay unanimidad en este tema. Porque si no, falla sin tener un conocimiento acabado de lo que rodea esta ordenanza". Sucede que, previo a su aprobación se realizó una asamblea pública, hubo debates y discusiones en los que también participó la Cámara. Y tras ese proceso "hemos decidido por consenso que en Concordia no queremos pirotécnica".



La Cámara plantea, según contó Benítez, que con la ordenanza se ve afectado el derecho a trabajar. Pero los defensores de la norma plantean los derechos a la Salud y a vivir en un ambiente sano. "Elegimos esta opción entre las dos y creemos tener el derecho a hacerlo, sobre todo cuando toda la sociedad se expresa con unanimidad", indicó Benítez. (APF)