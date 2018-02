Puente Victoria: La doble vía "es prioridad" pero no saben cuándo se hará

Accidentes por el tránsito

En el plan de inversión vial

Una obra necesaria

Piden más seguridad

Otras medidas

El intendente de Victoria, Domingo Maiocco, hizo hincapié en la saturación vehicular que se evidencia diariamente en el enlace interprovincial y en el creciente número de muertos y lesionados a causa de siniestros viales en ese trayecto.La construcción de la "doble traza" en la conexión vial - estimada en 90 millones de dólares - "está contemplada" en el plan de obras que delineó Nación para la actual gestión, pero aún se desconocen qué plazos se manejan para concretarla. "Estamos requiriendo todos los apoyos para lograrla", dijo Maiocco aLa doble traza en el enlace entre Victoria y Rosario es una necesidad diaria pero que además se torna urgente cada vez que un siniestro vial es noticia, como ocurrió el pasado fin de semana largo de carnaval cuando un mismo choque entre dos vehículos provocó la muerte de cuatro personas y lesiones graves en otras cinco."Ni bien asumimos tomamos ese compromiso ante la cantidad de accidentes, producto de la saturación que presenta actualmente la vía", señaló el intendente Domingo Maiocco y brindó datos precisos para graficar la situación: "Cuando se inauguró y durante el 2003, 2004 y 2005 apenas pasaba los tres mil vehículos diarios por el enlace. Hoy estamos en una tasa media que supera los 7 mil por día, con picos de tránsito los fines de semana".En ese contexto, el pasado fin de semana largo de carnaval según datos oficiales pasaron por el enlace "43500 vehículos, es decir 10500 de promedio diario"; en tanto, proyectado al 2023 "estarían pasando 13 mil vehículos por día por el lugar", aportó el Jefe Comunal.El Intendente resaltó como un "logro" que la obra haya sido tenida en cuenta por el Ministerio de Transporte de la Nación, lo que hizo que posteriormente el proyecto sea incorporado "al plan de inversión vial de la Nación" que comprende otro grupo de importantes trabajos viales para la zona y el país.Sin embargo, "está entre las obras previstas por el Gobierno nacional pero no sabemos en qué tiempo se haría", puntualizó Maiocco quien además contó que la doble traza tiene un presupuesto estimado de "90 millones de dólares" y según Vialidad Nacional "es una prioridad" y "se está en la búsqueda de financiamiento"."Es una obra que significa un 30 por ciento más de lo que existe actualmente", precisó para hacer notar luego que el terreno para ampliar la ruta en autovía "ya fue expropiado" y "el puente más grande" del conjunto de conexiones entre Victoria y Rosario (que es precisamente el ubicado sobre el río Paraná) "ya tiene doble vía".A continuación el Intendente, en declaraciones a, volvió a insistir: "La Nación está considerando esta obra y estamos requiriendo todos los apoyos. Necesitamos el apoyo de la Provincia, ya lo hicimos junto a la intendenta de Rosario que vino específicamente a Victoria en apoyo a la segunda vía", mencionó entre otras entidades y organismos que ya han dado el visto bueno ante la necesidad de que avance el proyecto.En tanto, al ser consultado sobre las gestiones realizadas ante el máximo representante del Ejecutivo entrerriano, el Jefe Comunal expresó que Gustavo Bordet está al tanto del proyecto: "Sé que forma parte de su interés por que me lo ha manifestado, pero es muy importante que él también solicite la obra. No dudo que esté tomando esto como bandera", dijo y en el mismo tono sentenció: "Necesitamos un trabajo en conjunto y más allá de quien lo consiga, el beneficio es para todos; eso es lo que realmente importa porque estamos hablando de salvar vidas y además tornar más fluido el tránsito".Cabe destacar que el denominado enlace Victoria Rosario, fue inaugurado el 22 de mayo de 2003. Consta de un conjunto de puentes asentados sobre la ruta Nº 174 en un tramo de casi 60 kilómetros de distancia que une la provincia de Entre Ríos y Santa Fe.Inicialmente y hasta el 2014 la concesión para explotación y mantenimiento de la obra estuvo a cargo de Puentes del Litoral SA. Luego de la disolución de esta empresa, la firma Caminos del Río Uruguay se hizo cargo de esos servicios.La falta de seguridad de esta mega conexión está constantemente siendo denunciada, teniendo en cuenta que en su mayor parte es mano y contramano, no posee banquinas en el marco de una traza irregular con curvas y contracurvas en donde convive el tránsito pesado y el vehicular.En tanto, según datos de la ONG Compromiso Vial, desde que fue inaugurado se contabilizan casi 60 muertes por siniestros viales ocurridos en el Victoria - Rosario."¿Sólo la doble vía es la solución para reducir la cantidad de siniestros en el enlace?" se le preguntó al Jefe Comunal de Victoria, a lo que éste opinó: "Puede haber paliativos pero no resolverán el problema de fondo. Hemos pedido que se arbitren medidas que existieron al momento de la inauguración y con la anterior concesionaria, como la presencia de vehículos de seguridad vial haciendo controles sobre el trayecto", ejemplificó Maiocco.Agregó finalmente que otra solicitud tiene que ver con la señal de telefonía celular sobre el enlace, ya que en gran parte del mismo no hay conexión, una herramienta de comunicación que puede salvar vidas ante un siniestro vial.