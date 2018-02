Habilitaron un paso alternativo sobre el arroyo Hernandarias

Transitar con precaución

Nuevo puente

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabajó en la construcción de un paso aliviadero sobre el afluente Hernandarias, en el departamento Paraná, con el objetivo de avanzar en la recuperación del puente bailey. Su titular, Alicia Benítez, visitó dicha zona junto a su equipo de trabajo y acompañada por el diputado provincial Diego Lara.Al respecto, Benítez explicó que la parte estructural del puente se encuentra en buenas condiciones. "No hay un problema de seguridad, sino que lo que presenta deterioro y que vamos a reemplazar son las tablas y el sistema de sujeción de las mismas. La idea es repararlo por sectores a través de la zonal Cerrito, por lo que al cierre de cada jornada laboral quedará habilitado para vehículos livianos. En caso de lluvias también se permitirá la circulación de transito pesado sobre el puente".Además, la autoridad vial aclaró que "paralelamente está abierto al tránsito, fundamentalmente de carga, un paso alternativo que hemos construido sobre el arroyo y que estará afirmado con brosa y piedra". Y luego solicitó que "transiten con precaución, un vehículo por ves sobre el puente y en el caso de los camiones, le pedimos conciencia a los empresarios ya que en gran medida hoy circulan con toneladas que no están autorizadas y que atentan contra la vida útil de cualquier infraestructura vial".Cabe señalar que personal de Vialidad Provincial trabajó en la construcción del nuevo cruce sobre el afluente. Allí se colocó un caño galvanizado tipo Armco y se llevó adelante el relleno y construcción del terraplén, compactación y señalización. Resta la colocación de piedra y material calcáreo. Se recomienda circular con suma precaución.Por otra parte, Benítez explicó que la obra de construcción del nuevo puente de hormigón está incluida dentro de una licitación que contiene proyectos diversos, como el de rehabilitación de la ruta provincial Nº6 y que cuenta con un financiamiento mixto entre Nación y provincia."El gobernador a través de su gestión consiguió que este convenio siga vigente, por lo cual el 66 por ciento está a cargo de la Nación y el 34 restante se realiza con fondos provinciales. En los próximos días nos reuniremos con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que tiene a su cargo el nuevo puente para cerrar algunos temas contractuales".Participaron de la recorrida el director Sub administrador, Néstor Kemerer; el secretario coordinador Técnico, Miguel Feltes; el ingeniero jefe, Juan Arias y el jefe de la Zonal Cerrito, Jorge Ravasio.