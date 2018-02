Coronaron a la reina del Carnaval de Concepción del Uruguay

Noche de sábado

Feriado del carnaval

Ana Paula Lezica, la representante de Urugua-Í fue elegida Reina del Carnaval de Concepción del Uruguay entre las seis postulantes de las comparsas locales. Ahora, viajará a la ciudad de Victoria para participar por el reinado provincial.La elección se realizó el viernes por la noche en el auditorio Carlos María Scelzi, repleto de público. El jurado estuvo integrado por Carina Bradanini y Andrés Barrientos de la ciudad de Concordia, y Natalia Miño Raffo de Gualeguaychú, decidieron coronar a Rosario Martín, representante de Sambatuque, como primera princesa y como segunda princesa fue elegida Macarena Traverso de la comparsa Mascarada.Además Abril González, soberana de Aimará fue elegida como Miss Elegancia; Miss Simpatía, Micaela Signarelli de Unidos Do Bahía y Milagros Giménez, representante de Mundo de Payasos, Miss Espíritu Carnavalesco.También hubo diferentes show durante la noche: la batucada de Sambatuque y sus pasistas realizaron una demostración de lo que la comparsa presenta en el corsodromo, así como tambien el frente de comparsa de Mascarada, a cargo de la profesora María Laura Hassen junto a las alumnas de la academia Nariman. También se presentó la academia Danza Na Peli con un flashmood y el grupo de percusión Cambacuá roda de samba.Esta noche del sábado se vivirá en el predio Multieventos una nueva noche de Carnaval desde las 22 horas y con entradas anticipadas agotadas desde el jueves. Por el corsódromo desfilarán Mundo de Payasos, Aimará, Tupinmanjá, Sambatuque y Unidos Do Bahía. Será una noche especial además porque se recordará la figura de Jorge el Sapo Lacava, fallecido el pasado domingo y que fuera alma y voz de los carnavales históricos y de la comparsa Tupinambá.La comparsa Unidos Do Bahia tendrá una presencia muy especial esta noche: la modelo, conductora de TV y bailarina del staff de Showmacht, la concordiense Daiana Arlettaz, desfilará junto a la comparsa en el predio Multieventos. Arlettaz además será nombrada como madrina de la comparsa. Su llegada fue posible gracias al esfuerzo de la comparsa en conjunto con Paola Pralong y Jorge Leiva de los locales De Todo. También los empresarios locales Gonzalo Urquiza, Nicolás Pereyra y Termas Concepción ayudaron a que Arlettaz visitara nuestra ciudad.El carnaval uruguayense tendrá su nuevo desfile ya en el feriado del día Lunes 12, sagrado para el Dios Momo: en esta oportunidad desfilarán Mascarada, Mundo de Payasos, Unidos Do Bahía, Aimará y Sambatuque. Las cinco comparsas permitirán disfrutar del carnaval uruguayense, el cual espera un gran marco para estas dos noches. El cierre de los desfiles será el sábado 17 con las cinco comparsas en acción.Las entradas se pueden adquirir en boleterías del predio Multieventos de 19 a 22 horas. Tendrán un valor de $150 en puerta, menores hasta 3 años deben abonar seguro $10 y de 4 a 10 años abonan $50. Las ubicaciones: se venden sillas a $50 en primera fila y $40 en segunda fila. El sector vip vale $300 que incluye mesa con cuatro sillas.