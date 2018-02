Chamameceros de todo el país se dan cita en Federal

En Federal, ya se desarrolla la edición número 43 del Festival Nacional del Chamamé, uno de los acontecimientos artísticos más importantes de la provincia y el país. Chamameceros de los puntos más distantes del país se dan cita cada año en febrero para vivir tres noches a puro sapucay y escuchar a los más destacados artistas de la música litoraleña.



También, como todos los años, los días previos a la inauguración del Festival se realizaron las tradicionales bailantas populares. Durante el fin de semana, se harán en horario diurno y son con entrada libre y gratuita.



En el mismo marco festivalero, el fin de semana pasado se corrió la 33° Maratón Cachencho, la cual contó con 215 participantes en la prueba atlética de 10 kilómetros.



Las entradas al festival tienen un costo de 250 pesos y participan de un sorteo de un Chevrolet Onix, primer premio; un Volkswagen UP!, segundo premio, y una moto Corven Triax 150 como tercer premio.



Por otra parte, este sábado 10 de febrero a las 12 horas, en el "Centro Municipal de Cultura", se llevará a cabo una charla abierta a cargo del músico Chango Spasiuk. Es una importante oportunidad para interactuar con este artista, quien por segunda vez visitará Federal, y a la noche actuará en el escenario mayor Ernesto Montiel. Historia

La idea de iniciar un festival surgió en un baile de la Colonia Federal. René Mazzuco, Chirino Insaurralde (quien además sería el encargado de dibujar el primer Cachencho), el alemán Weitermaier entre otros, son quienes llevan esta iniciativa de formar la primera comisión apoyada por el gobierno municipal de ese entonces.



Meses antes del primer encuentro chamamecero, desaparece físicamente don Ernesto Montiel, es por eso que se toma la decisión de darle su nombre al escenario donde se llevara adelante en 1976 el primer Festival del Chamamé del Norte Entrerriano en las instalaciones del Club Social y Deportivo Talleres.



Tarragó Ros, Mario Millan Medina, Raúl Barboza, Los hermanos Gigena, Linares Cardozo, Miguel "el zurdo" Martinez, entre otros, artistas que formaron parte de la primera cartelera.



Con el correr de los años nacen las tradicionales bailantas en noches previas como así también en las siestas de los días de Festival, en un principio se desarrollan en las instalaciones del ex barrio militar, un fenómeno social que año tras año crece en forma exponencial, con bailarines, músicos y público que participa y llega desde todos los puntos geográficos, hace que este multitudinario evento se deba trasladar para mejor comodidad. Actualmente, la bailanta se desarrolla en las instalaciones de la Ex cancha Unión, ubicada a metros del camping municipal.



La necesidad de darle continuidad al clima festivalero que comienza una semana antes del Festival mayor, con la primera bailanta nocturna, hace que en la edición 41° se implementen las peñas chamameceras, desarrolladas con gran éxito y marco de público. Es así que el Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano, encierra un total de nueve noches a puro Chamamé con distintas propuestas entre bailantas, peñas y escenario mayor. La cartelera

Viernes: Juan Manuel Silveyra Trío. Sedil Toledo ? Pico Rubio. Los del Gualeyan. Florencia de Pompert. Germán Fratarcangelli ? Gabino Chávez. Antonio Tarragó Ros. Martín Lubezni Grupo. Julián Zini y Neike Chamigo. Rolando Altamirano y su conjunto. Miguel Figueroa y Amanecer Campero. Antonio Figueroa Trío. Che Trío Porá. Nungui y Los Reales.



Sábado: Manuel Cruz y su cuarteto Estampa Correntina. Amandayé. Padularrosa ? Romero y Terruñeros. Pajarito Silvestri y su grupo Enramada. Gabriel Cocomarola y Santiago Sheridan. Cuerpo de Danzas del Festival. Chango Spasiuk. Juancito Guenaga y su Conjunto. Oscar Burgardt y su conjunto. Mario Bofil. Sangre Paiubrera. Los Hijos de los Barrios. Beto Cané y sus Chamameceros. Nostalgia Guaraní



Domingo: Renato Fagundes. Alborada. Tolato Trío. Santiago Bocha Sheridan. Mario Suárez. Monchito Merlo. Herencia Chamamé. Marcos Pereyra. Aires del Litoral. Los Saraluceños. El Indio Lucio Rojas.