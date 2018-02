El Hospital de Gualeguaychú reforzará sus servicios en el feriado de Carnaval

Para el plantel técnico profesional del Hospital Centenario no hay descanso y, como el fin de semana anterior, desde el viernes se enfrentarán nuevamente jornadas de alta demanda asistencial con el evento del Carnaval del País. A esta contingencia, se suma la falta de respuestas quirúrgicas de los sanatorios privados por escases de anestesistas que deja claramente expuestas la Dirección de la organización. "Muchas veces las clínicas privadas derivan pacientes al Hospital porque no tienen respuestas ya que carecen de anestesistas por lo cual, por más que haya un cirujano disponible, éste no puede realizar su trabajo. En diciembre hemos mantenido reuniones con el Colegio Médico tratando de encontrar alguna solución, la cual hasta el momento no se ha dado", precisó el Dr. Hugo Gorla.



El operativo será en líneas generales similar al realizado en 2017 y se extenderá desde el viernes 9 hasta el lunes 12 a las 18 cubriendo en forma simultánea la atención de pacientes en el propio nosocomio, posibles accidentes viales a través en las rutas regionales y las emergencias en la zona de Costanera y Corsódromo.



Gorla expuso que "como cada año se proyectó una planificación para dar respuesta asistencial durante el fin de semana y se instalará una carpa sanitaria frente al Puente Méndez Casariego para disminuir la carga de consultas en la Guardia, tratando de estar en el lugar de los hechos y no generar una congestión en el Hospital".



En paralelo resaltó que "más allá del peso extra que afrontamos en la temporada estival, debemos dar atención a un número importante de pacientes eventuales que viene a la ciudad por este fenómeno cultural".



Para afrontar este desafío habrá tres focos de trabajo en forma coordinada: "el Hospital refuerza las guardias durante esos cuatros días como venimos haciendo sistemáticamente en todos los fines de semana y la emergencia pre-hospitalaria con el Servicio 107 de ambulancias", precisó.



Asimismo, agregó que el puesto sanitario de Costanera funcionará entre las 9 y 22, con la posibilidad de extender esa franja horaria. Allí habrá "permanentemente médicos, media docena de enfermeros, varios choferes y dos ambulancias para atender todas las emergencias que se presenten en esa área y el Corsódromo".



A su vez, el Dr. Hugo Gorla puntualizó que "se intenta disminuir o amortizar la carga en la Guardia del Centenario y, para eso, ya están dispuestos los refuerzos de recursos humanos necesarios, que alcanza a consultorios externos durante el viernes y a eventos deportivos programados".



Recordemos que en 2017, la estadística del Servicio de Enfermería del Centenario arrojó más de 250 pacientes atendidos sólo en el puesto sanitario en Costanera y se debe sumar las cientos de consultas, traslados y resoluciones en la Guardia hospitalaria y Servicio 107 de emergencias.



Por lo general, los diagnósticos y síntomas más frecuentes fueron intoxicación alcohólica y vómitos; traumas leves de miembros como torceduras, esguinces; caídas desde propia altura; reacciones alérgicas; afecciones y deshidrataciones por elevadas temperaturas; escoriaciones en la piel o heridas superficiales; irritaciones en ojos; picaduras de insectos y cuadros de hipertensión arterial, entre otros. (MáximaOnline)