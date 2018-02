En Paraná habrá un festival contra los agrotóxicos

La Asamblea "Paraná sin Agrotóxicos" organizará un festival contra los agrotóxicos, en la explanada de Casa de Gobierno. El evento será este jueves a partir de las 19. Sabina Galfano, integrante de la asamblea, manifestó: "La idea es hacer un festival a modo de protesta, contra la media sanción de la Cámara de Senadores al proyecto que busca reemplazar a la Ley de Agrotóxicos".



La asambleísta, además, subrayo que "no nos queremos quedar quietos ni callados. Por eso hacemos este Festival por la vida, para promover y demostrar que otra agricultura es posible". El evento, que se extenderá hasta la medianoche aproximadamente, contará con una radio abierta, música en vivo, danza, circo, una feria de productos agroecológicos y cantina.



Aseguró que están "atentos" a lo que ocurra en la Legislatura entrerriana con la iniciativa, que recibió media sanción sobre tablas el 26 de diciembre pasado, durante la última sesión que tuvo el Senado el año pasado.



"Creemos que la Cámara de Diputados lo va a tratar en las primeras sesiones, así que estaremos atentos a lo que puede llegar a pasar a partir del 15 de febrero", cuando el gobernador Gustavo Bordet deje inaugurado el nuevo período legislativo.



La asambleísta se mostró pesimista respecto a lo que pueda ocurrir en Diputados. "Realmente dudo de que, si lo tratan, vayan a modificarle algo. Ojalá que sí, porque es nefasto lo que están haciendo. Pero justamente nos convocamos en la calle para que no nos vuelvan a pasar por alto", remarcó.



Recordó, además, que existe otro proyecto, de autoría del ex senador César Melchiori, que "propone una transición hacia la agroecología". Según Galfano, esa iniciativa "también tiene media sanción del Senado, pero está cajoneada". Entendió que ese proyecto "se podría volver a tratar porque no perdió estado parlamentario". Y aseveró: "Nosotros abogamos porque se trate éste. Pero estamos alertas porque en Diputados puede llegar a pasar cualquier cosa", finalizó. (APF)