La Fiesta Nacional de la Playa tuvo un déficit de casi 1 millón de pesos

Foto 1/2 Foto 2/2

Este jueves fue presentado el balance provisorio de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente José Lauritto y el presidente de la comisión organizadora, Gastón Izaguirre, junto al viceintendente Martín Oliva; el secretario de Cultura, Turismo y Deportes, Marcelo Herlein; y demás funcionarios e integrantes de la comisión organizadora.



El coordinador de Control de Gastos, Fernando Picart, detalló que, como resultado de los ingresos y los egresos, el saldo deficitario es de $ 928.823,25, los cuales serán cubiertos con fondos municipales.



Los ingresos incluyen 13.002 entradas vendidas, lo que representa $ 2.067.340. A esto se suman 1.184 plateas vendidas, sumando ingresos por $ 341.400. De este total, $ 135.250 corresponden a plateas para la noche de Jorge Rojas, $ 129.600 para el espectáculo de Axel y $ 76.550 la noche de cierre con Palito Ortega y Los Palmeras.



Otras ganancias corresponden a los 4.301 autos que pagaron estacionamiento, sumando $ 42.720, en tanto $ 1.318.524,09 ingresaron en concepto de sponsors y aportes privados y del Gobierno de Entre Ríos. En suma, los ingresos fueron de $ 4.272.814,66.



Por otra parte, en los egresos se incluyen $ 86.063 por gastos y traslados de Luciano Pereyra y su equipo (sin contar honorarios artísticos dada la suspensión del espectáculo), $ 761.000 en todo concepto para la presentación de Jorge Rojas, $ 214.170 de Eruca Sativa, $ 1.062.956 de Axel, y $ 1.056.039,60 por Palito Ortega y Los Palmeras. Todo suma $ 3.338.228,60 por pago de producción artística integral.



Los gastos también incluyen servicios de emergencias, bomberos, custodia y alquileres varios, sumando $ 372.278,48; $ 1.087.340 de producción técnica, $ 728.790,82 de logística, y $ 248.468,22 por derechos de SADAIC y AADI CAPIF.



Considerando los $ 325.000 de ingreso por entradas compradas anticipadamente para el espectáculo de Luciano Pereyra, las cuales no fueron devueltas sino utilizadas para otras noches, el balance entre ingresos y egresos resulta de $ 928.823,25 de déficit.



Conformidad con el trabajo realizado

"Creemos haber logrado un montón de objetivos, cumpliéndolos y superándolos en muchos aspectos", tales como el ingreso de sponsors, manifestó el Presidente de la comisión. También subrayó el buen desenvolvimiento del equipo técnico para resolver los inconvenientes producidos por la tormenta, logrando que un día después la Fiesta comenzara con normalidad, "sin ningún tipo de consecuencias en la organización".



También Lauritto destacó el trabajo voluntario de la comisión organizadora y expresó: "Estamos más que conformes con el camino construido y lo vamos a continuar el año que viene sin ninguna duda. Hemos ido elevando el nivel y lo vamos a seguir sosteniendo. Estamos muy contentos con la comisión organizadora y el nivel de organización". No obstante, marcó la importancia de reconocer errores siempre con el objetivo de ir mejorando la propuesta año a año.



Además, se mostró satisfecho por el reconocimiento y el eco que la Fiesta logró hacia afuera de la ciudad. También subrayó el desafío y el esfuerzo que significa sostener la principal fiesta de la ciudad con precios populares.



Aspectos a mejorar

"Está claro que en los términos actuales para hacer una fiesta de este nivel, al escenario no lo puede bancar la Fiesta de la Playa, así que tendrá que ver la Municipalidad cómo lo hacemos", manifestó el Intendente, en relación al valor de la contratación del escenario.



La actuación de Luciano Pereyra

Izaguirre detalló que "la noche que se suspendió fue la de mayor expectativas de la Fiesta. Esa noche tenía anticipadamente venta de plateas y entradas superando las tres noches que tenían plateas. era superior el número de anticipadas vendidas". Ya pasada la Fiesta, corre un plazo de 60 días para fijar nueva fecha o dejar sin efecto la contratación. "Tenemos que definir con ellos si se acuerda la actuación de él o se rescinde. La primera idea es que venga Luciano Pereyra, y si no nos ponemos de acuerdo, rescindir", explicó Lauritto.