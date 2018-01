El lunes reabre inscripción para carreras de la Facultad de Ciencias Económicas

Esta unidad académica tiene como misión participar en la formación y el desarrollo integral de las personas que conforman la comunidad educativa en el marco de sus valores, a través de la generación de conocimientos, la creación de espacios de aprendizaje, la vinculación con el medio y la educación pública e inclusiva. Es una institución dinámica e innovadora, referente en la región por su excelencia en la formación integral, generadora de conocimiento científico orientado al desarrollo económico, social y cultural, identificado por su principio de inclusión social.Como todos los años, en febrero la Facultad se prepara para recibir a los ingresantes interesados en estudiar alguna de las carreras de grado, como son Contador Público, Licenciatura en Economía y la nueva propuesta, Licenciatura en gestión de las organizaciones, o de pre-grado, como la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos.Esta carrera te ofrece posibilidades de intervenir en la realidad socioeconómica con un fuerte compromiso social. Podrás confeccionar estados contables, auditorías, análisis económicos y estudios de mercado; asesorar en cuestiones laborales, seguridad social y RRHH, con una rápida inserción laboral y un desempeño eficaz en el campo.Duración: 5 añosModalidad: presencialEste título te permite desempeñarte como asesor de mercado y comercio, gestor de programas y proyectos, analista de políticas monetaria, crediticia, cambiaria, fiscal y salarial y como investigador. Serás un intelectual capaz y práctico que podrá desempeñarse eficazmente en una realidad en constante movimiento.Duración: 5 añosModalidad: presencialEsta carrera te brinda una capacitación integral en la gestión y la dirección de organizaciones empresariales y no empresariales con vocación innovadora. Serás un profesional capaz de gestionar y participar en proyectos y administraciones públicas o privadas en marcha, dirigir su propio emprendimiento o llevar adelante su actividad en relación de dependencia; en las diferentes áreas dentro de la organización.Duración: 4 añosModalidad: presencialAquí obtendrás conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos para asistir y aportar en la función pública, brindando apoyo a distintas estructuras de la Administración estatal. Esto te permitirá participar activamente en la realización y sostenimiento de los planes de trabajo que se impulsen en el organismo en el que desarrollarás tu actividad.Duración: 2 ½ añosModalidad: presencialEste título te permite asesorar en la elaboración de herramientas, programas y proyectos relacionados con la gestión de recursos humanos; participar en la evaluación de problemáticas político institucionales; desarrollar habilidades y conocimientos para asistir en la formulación y ejecución de planificaciones estratégicas en diversos tipos de organizaciones.Duración: 2 y ½ añosModalidad: presencial-Certificado de estudios secundarios completos -copia legalizada-, o constancia de la escuela que diga "...terminó sus estudios y tiene en trámite el certificado de...".. En caso de no tener aprobado completo el ciclo secundario, debe presentar constancia que indique "adeuda materias..." y enumerarlas.. No se aceptan certificados de alumno regular.-Fotocopia de DNI tarjeta (frente y dorso).-Fotocopia legalizada de la partida de nacimiento (actualizada -6 meses de antigüedad).-1 foto de 3x3 o 4x4 de frente, fondo blanco o claro.-Pago optativo y por única vez de la cuota de la Asociación Cooperadora.Departamento AlumnadoLunes a viernes de 9 a 19ingresantes@fceco.uner.edu.ar0343-4222172 int. 16Urquiza 552 ? Paraná