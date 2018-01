Recordaron a las víctimas del Holocausto

Foto 1/2 Foto 2/2

Organizado de manera conjunta por el Ministerio de Gobierno y Justicia y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), se realizó el acto por el día internacional de recordación de la Shoá, donde se rindió homenaje a los 6 millones de personas judías que perecieron en el Holocausto.



El 1° de noviembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto, por la liberación por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945. Haciendo alusión a la esta fecha, desde el Ministerio de Gobierno y en conjunto con la DAIA, se homenajeó a las víctimas del holocausto judío en un emotivo acto realizado este martes, en la Sala Cultural Antequeda.



Al respecto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, destacó: "El 27 de enero se recuerda el día que se cerró el campo de concentración más grande que fue el de Auschwitz. Ese recordatorio implica un Nunca Más, rescatar la memoria permanentemente y transmitir a la sociedad del siglo XXI lo que fue la segunda Guerra Mundial, las implicancias de la persecución al pueblo judío y lo que fueron los campos de concentración".



"Recordar vale para no repetir las historias, lo mismo que ocurrió en Argentina con los actos de terrorismo que recordamos el 24 de marzo a los efectos de que no se vuelva a repetir, esto mismo hace naciones unidas con el mismo fin", aseguró la Ministra.



"La provincia ha tenido un compromiso permanente con la vigencia de los Derechos Humanos al punto tal que hemos sido una de las primeras provincias que incluyó la temática en su plan educativo. Tenemos el debate en su mayor amplitud en todos los espacios. Por eso, como gobierno nos importan estos actos, desde la educación formal y no formal, para incorporar a la memoria colectiva estos procesos tan dolorosos", remarcó.



Por su parte, el presidente de la DAIA Filial Paraná, Diego Dlugovitzky, resaltó el hecho de "poder recordar y tener presente lo que fue la mayor tragedia de la humanidad, por lo menos en los tiempos modernos" y de "saber que fue hecha por el hombre y de lo que es capaz, sobre todo cuando empieza por una corriente de discriminación, violencia y como se llevan a los hechos".



"Hay un mensaje muy claro de los sobrevivientes y tiene que ver con el recordar, tener presente lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. Un mensaje siempre de esperanza de que una sociedad puede ser mucho mejor", señaló el presidente de la DAIA.



Participaron el intendente de Paraná, Sergio Varisco, la viceintendenta, Josefina Etienot, el Secretario de Justicia, Pablo Biaggini, el presidente de la Asociación Israelita de Paraná, Pablo Soskin, el Defensor Adjunto del Pueblo, Pablo Donadío, el presidente de la DAIA, Filial Santa Fe, Fabián Glembosky, el Secretario de Relaciones Internacionales, Sergio Reggi, entre otros.