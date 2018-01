Productores cooperativos recibieron préstamos de la provincia

Foto 1/2 Foto 2/2

Ante productores y funcionarios, Bordet subrayó que "el compromiso es con todas las cooperativas, no sólo con las agrícolas", y sostuvo que el "el reconocimiento no se hace sólo con discursos, sino también con acciones concretas". En este caso, destacó la decisión de "instruir al Instituto de Cooperativas para que se pueda generar acceso al crédito por parte de las distintas cooperativas".



"Este concepto de solidaridad y del trabajo colectivo, dejando de lado las individualidades, es algo que está muy marcado en nuestro territorio, sobre todo en una provincia como la nuestra constituida por muchos pequeños productores", destacó Bordet y valoró "el esfuerzo solidario de cada uno de sus asociados para poder llevar adelante fines comunitarios".



"Desde lo personal me resulta muy grato estar entregando estos fondos a cooperativas porque tengo un profundo compromiso con el movimiento cooperativo. Durante muchos años, cuando ejercí mi profesión de contador público, trabajé como asesor de muchas cooperativas y trabajábamos para poder llegar con recursos que las sostengan", agregó.



En esta oportunidad, recibieron fondos en calidad de préstamos la Cooperativa General San Martín, de Seguí; la Cooperativa Agrícola Ganadera e Industrialización, de Viale, ambas del departamento Paraná; y la Cooperativa El Progreso, de Lucas González, departamento Nogoyá.



Acompañado por las ministras de Gobierno, Rosario Romero; de Desarrollo Social, Laura Stratta; y el secretario de Producción, Álvaro Gabás, el gobernador llamó a seguir "fortaleciendo las cooperativas en el territorio de la provincia" porque es "la única forma de poder llevar adelante la comercialización de sus productos, tener un buen precio, lograr mayor volumen de producción o tener el acopio".



El mandatario dijo que "esto consolida un vínculo que debemos tener desde el gobierno con todas las cooperativas de la provincia para poder seguir trabajando en conjunto", y felicitó el trabajo de las mismas: "Muchas de ellas son muy antiguas y tengo que visitarlas porque es importante estar aquí entregando aportes, pero también mantener y sostener este vínculo en cada visita".



Por su parte, la ministra Romero sostuvo que "estos préstamos generan un círculo virtuoso entre el Estado y la sociedad civil, que en este caso, desarrollan con tantos años algo tan importante como es el cooperativismo".



Dijo que "son tres cooperativas, una de Seguí, otra de Viale y una mucho mas nueva de Lucas González departamento Nogoyá. Las tres están vinculadas a actividades agropecuarias y también es virtuoso o es muy importante, sin desmerecer cuando el Estado subsidia, en los casos que brinda créditos, confiando en la devolución que proporcione la posibilidad a otros de obtenerlos. En ese sentido la política del Estado entrerriano ha venido sosteniéndose, es una actividad permanente la de los ministerios, de ese ida y vuelta con la sociedad".



Finalmente la ministra saludó y felicitó "por la labor que hacen" y afirmó: "Sé que los fondos destinados a estos créditos van a ser devueltos y van a ser reinvertidos porque las tres cooperativas han hecho una propuesta de inversión, en cosas que van a lograr beneficios, no solamente para los miembros de las cooperativas sino para las comunidades donde están las mismas".



Los préstamos



Cada entidad recibió la suma de 500.000 pesos los que serán destinados a obras y a la adquisición de maquinaria y elementos para su funcionamiento.



La Cooperativa El Progreso está dedicada al acopio y comercialización de cereales y oleaginosos, y los recursos recibidos serán destinados a concluir la obra de recuperación del histórico edificio donde funciona la entidad que pertenecía a la mutual de Lucas González.



La Cooperativa de Seguí, que presta servicios de electrificación y realiza actividades de acopio y comercialización de granos, provisión de insumos y agregado de valor en la producción porcina, destinará los fondos recibidos a la compra de una extractora de granos seco y una tolva autodescargable.



En tanto, la Cooperativa de Viale, de reciente fundación, se dedica a la generación de valor agregado de la materia prima que producen sus socios, habiendo construido una planta de alimentos balanceados. El dinero recibido los destinará a la instalación de una balanza.



Estuvieron presentes en el acto realizado en la Casa de Gobierno, el presidente del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ricadro Etchemendy; los diputados José Allende, Daniel Koch y Gustavo Zavallo; y Alfredo Bell, de la Federación Agraria de Entre Ríos; y Daniel Kindebaluc, presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco).