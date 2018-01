Pasista del carnaval de Gualeguaychú generó polémica y la cambiaron

La performance de la pasista de la comparsa Papelitos, Marian Ferrari, durante la cuarta noche de los carnavales de Gualeguaychú provocó una cataratas de críticas y decantó en la salida de la integrante de la comparsa.Un video que se volvió viral a través de las diferentes redes sociales, muestra a Marian "en un estado de confusa exaltación" mientras desfilaba antecediendo a la batucada de la comparsa del Club Juventud Unida. "Los comentarios en las redes sociales, las críticas desproporcionadas, hicieron que Marian decidiera renunciar a su lugar como pasista de la Comparsa Papelitos en la edición 2018. En breve habrá un comunicado oficial", deslizaron desde la dirección del club al sitio R2820.En medio de la catarata de críticas, Mario Martínez -un histórico del Carnaval y ex director papelitero- brindó su apoyo a través de las redes sociales: "Mi total apoyo a Marian Ferrari, pasista de la comparsa Papelitos, integrante de años de carnaval con una conducta intachable ; buenísima comparsera y compañera. No sé qué le habrá sucedido en el último desfile , lo que se me ocurre que hasta pudo ser víctima de algún malintencionado que se aprovechó de su persona ,porque la conozco y es una persona muy sana. No creo necesaria semejante difamación y acusación , sin saber realmente que paso ;durante muchos años vi gente muy borracha y otras cosas haciendo desastres, avalados por algunos dirigentes que como si nada los perdonaban y seguían en el carnaval. Está bien preocuparse y cuidar el carnaval, cuidar los integrantes, pero no creo que viralizar un video burlándose de alguien sea la solución".También brindó su apoyo a la joven, Agustina Díaz, soberana de la edición 2016 del Carnaval del País e integrante de la comparsa Marí Marí: "No, no me parece denigrar. No, no me parece hacer leña del árbol caído. No, no me parece destruir gratuitamente a una persona más allá de los errores o aciertos que pueda cometer. No, no me parece apalear públicamente por deporte. No, no me parecen esas cataratas de publicaciones basura sobre alguien (generalmente mujeres) que circulan por redes sociales. No, no me parece ser caranchos de vidas con nuestros comentarios y juzgamientos".Y agregó: "No, no me parece que porque alguien decida estar en un lugar de exposición en el carnaval o en cualquier otro tenga que «bancarse» tanto castigo. No, no me parece que haya que escupir para arriba con dedo moralista en un mundo de dolores y problemas tan próximos y cercanos. No me parecen los pueblos de chusmerios y habladurías. Empobrece, resta, nos hace mediocres. Creo en un lugar de más respeto, de más tolerancia al error, de más humildad, de más sentido común y humanidad. Creo en la solidaridad y la amistad que cultiva el río y en el hermoso brillo que nos regala nuestro carnaval"."Por esa oración de la noche, por esa crucecita que besamos o esa estampita a la que rezamos. O por ese amuleto en el que confiamos. Por esas veces que nos equivocamos y quisimos de los demás comprensión. Por un gesto de decencia... dejemos de buscar a quien crucificar. Es mejor descolgar a las personas de las cruces", cerró Díaz.Desde la Fan Page oficial de la comparsa se anunció "por cuestiones puramente artísticas" la salida de Marian Ferrari y la llegada, en su lugar, de Carla Cortina.