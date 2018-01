Pescadores artesanales recibieron el carnet habilitante

Foto: Archivo

Del acto de entrega participaron el secretario de Producción, Álvaro Gabas; el senador Ángel Giano; el secretario de Comercio, Néstor Loggio; el coordinador Provincial de Eventos, Eduardo Rodríguez; el representante del área de Producción del municipio, Marcos Folonier; y el diputado Alejandro Bahler, entre otros .



El secretario de Producción, Álvaro Gabas, dijo que esto forma parte de "un compromiso que asumimos al hacernos cargo del área, y teníamos que dar una respuesta, el gobernador me dio instrucciones de que avance al respecto. Estamos muy contentos por haber llevado la solución y generar lazos de confianza".



Además, resaltó que Entre Ríos "es una provincia muy rica en todos sus recursos naturales y los ríos Paraná y Uruguay son una bendición para los entrerrianos y tenemos que darle una buena utilidad.Es un gran desafío que tenemos por delante".



Por su parte, el senador Giano dijo que "hoy se cumple una demanda histórica de nuestros pescadores artesanales, en este caso, de Concordia, porque durante muchos años venían luchando por la identificación, el carnet que les de la identidad de pescador artesanal y no tener problemas para realizar su tarea diaria que es su sustento familiar".



Destacó que, sin haberlo previsto, "en el día del pescador el gobierno concretó la entrega de estos carnets que son una herramienta para su trabajo y permitirá que no los detengan más en río, desde Prefectura, CARU u otro organismo de control".



Fabio Galli -pescador- contó que el carnet representa "trabajar tranquilos. Gracias al gobierno de Entre Ríos dimos un gran paso, esto nos permite estar en regla y trabajar más seguros, el gobernador Bordet siempre está con nosotros y sabe que es la fuente de trabajo de nuestras familias".



Relató que antes no podían salir y debían sortear controles. "Ahora tenemos el carnet que nos brinda la seguridad que estábamos esperando, cuando hay controles de la prefectura o de algún otro organismo", indicó el pescador.