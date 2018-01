Vecinos de Concordia volvieron a manifestarse frente a la Cooperativa Eléctrica

Institucionales Vecinos de Concordia se manifestaron frente a la Cooperativa Eléctrica

Con carteles indicando "quita del 50 % ya" y "los recursos naturales son nuestros" habitantes de Concordia marcharon mostrando su reclamo, hasta la Cooperativa Eléctrica de la ciudad. Piden una reducción en lo que se paga por la energía eléctrica a nivel local."Hace cuarenta año cuando se construyó Salto Grande nos dijeron que íbamos a pagar la energía más barata del país, pero como estamos en el mundo del revés, pagamos la más cara", se quejó uno de los habitantes de la ciudad.Otro de los que se expresó en la convocatoria, aseguró: "Queremos que los directivos de Salto Grande, los de la Cooperativa Eléctrica, el intendente actual, se hagan cargo. Siempre se han pasado la pelota y no resuelven el problema. Es una vergüenza que tengamos la represa a 15 km y paguemos la energía más cara del país".En la convocatoria de esta mañana, una mujer que se sumó a la convocatoria, reclamó por la tarifa que llegó en su domicilio, recalcando que "yo pagaba $1100 y me vino $2500" es algo insólito", además "no tengo ninguna información de porque nos cobran todo eso, creo que hay cosas por aclarar y la empresa nos está haciendo un cuento".