Vecinos de Concordia se manifestaron frente a la Cooperativa Eléctrica

Un jubilado de la ciudad manifestó que "considero que es un robo lo que nos cobran, me vino 1865 pesos de luz y nunca me había llegado así". Subrayando que "mi reclamo es por el exceso valor que cobran y porqué en otros lados pagan menos de la mitad, en cambio nosotros tenemos que pagar el doble del valor".



Otra de las que sumó a la convocatoria, fue una mujer reclamando por la tarifa que llegó en su domicilio, recalcando que "yo pagaba $1100 y me vino $2500" es algo insólito", además "no tengo ninguna información de porque nos cobran todo eso, creo que hay cosas por aclarar y la empresa nos está haciendo un cuento".



Por su parte, una joven madre también lamentó las pocas explicaciones que le brindaron desde la Cooperativa Eléctrica, resaltando que "en mi caso llegó $2500 y yo abonaba $500, siendo que en mi casa somos tres, yo, mi esposo y un bebé y es un aumento que me cuesta pagar".



En la convocatoria de este viernes se encontraba además una comerciante de la ciudad, quién remarcó que "vengo a reclamar porque tengo dos tarifas, la de mi casa y la de mi comercio". Indicando que "no estuve durante doce días y la tarifa me vino en mi domicilio en $4000 y en el negocio llegó $300".



Asimismo agregó que "uno no sabe cómo hacer frente a estas cosas y me da impotencia tener que afrontar algo así, porque me dan ganas de no cumplir con esta obligación, ya que me siento estafa y que me están robando".



Por último, una señora que posee la tarifa social puntualizó que "yo la tengo pero no recibo el 50% como ellos dicen, la última boleta que me llegó fue $400 y vivo sola". (Diario Río Uruguay)