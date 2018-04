El carnaval de Concepción del Uruguay inicia este sábado

Tras el Festival Itapé de Concepción y la Fiesta Nacional de la Playa de Río, la agenda de eventos de verano continúa este sábado con el Carnaval Mayor de Concepción del Uruguay, que seguirá los días 3, 10, 12 y 17 de febrero, según el siguiente cronograma.



27 de enero: Urugua-í, Mundo de Payasos, Unidos do Bahia y Mascaradas.



3 de febrero: Sambatuque, Mascarada, Aimará y Urugua-í.



10 de febrero: Mundo de Payasos, Aimará, Tupinmanjá, Sambatuque y Unidos do Bahia.



12 de febrero: Mascarada, Mundo de Payasos, Unidos do Bahia, Aimará y Sambatuque.



17 de febrero: Mundo de Payasos, Mascarada, Sambatuque, Unidos do Bahia y Aimará.







Entradas y ubicaciones



Las entradas anticipadas cuestan $ 100 y pueden adquirirse los días martes, miércoles, jueves y viernes en las boleterías del Predio Multieventos, de 19 a 22 horas, y los sábados de 10 a 13. El valor de las entradas no anticipadas será de $ 150.