Invitan a la segunda Feria de Cerveza Artesanal de Concepción del Uruguay

Este año, debido a la cantidad de productores y gastronómicos que participarán, se redobló la apuesta y se realizará en el primer estacionamiento de la Isla del Puerto en Concepción del Uruguay, ubicado entre los paradores centro y sur. Comenzará desde las 19 horas hasta las 02 horas, con entrada libre y gratuita, indicaron.



Esta segunda Feria de Cerveza Artesanal contará 12 productores integrando el grupo organizador: Klug Gebräu, La Histórica, Ninka, Bantú, 7 Colinas, Don Alejandro, Camba-cuá, Drakkar, Dohko, Lagash, Träctor y Suiza Beer, todos de la ciudad de Concepción del Uruguay. También se sumaron dos productores invitados: Ambar y Bigüa.



Cada uno presentará diferentes estilos de cerveza en sus puestos que estarán ubicados a lo largo del estacionamiento, intercalados con los gastronómicos. Las pintas se venderán a un precio único de $70 y las medias pintas a $50.



Además de la cerveza, habrá comidas de la mano de seis chefs locales que presentarán tres tipos de menú cada uno con un valor definido para todos igual. A esta nueva edición de la Feria Cervecera se suman Ciro Filipini de Filipo bristó-café, 'Quique' Sobral de Bajo Llave, Nicolás Popov de El Rescoldo, Fernando Gabioud de Mamma mia y 'Pepe' Sastre, por el club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.



También se ubicarán un sector de mesas en el mismo estacionamiento que estarán mirando al río Uruguay, sobre el lateral derecho. Desde las 19 horas, habrá Djs y bandas en vivo.



"Va a haber música, sorteos de gorros y pintas, pero todo con un volumen controlado ya que la Isla del Puerto es una reserva natural y entre todos debemos protegerla y disfrutarla", explicó Nicolás Duarte, uno de los organizadores de esta feria.



Tras el éxito de la primera Feria, Duarte dijo que para este año esperando tanto "mejorar el servicio para que la Feria convoque a cada vez más gente. Tenemos grandes expectativas y esperamos poder superar a la primera que fue increíble". Traslados en colectivos Debido a la gran expectativa que genera esta nueva edición, los productores decidieron, junto a Buses del Uruguay, poner un servicio de colectivos que salgan desde la Defensa Sur hasta el lugar donde se desarrolle la feria.



"Esta posibilidad de llegar a la Feria, pensando en quienes no pueden llegar de otra forma que no sea caminando o quienes no tienen un conductor designado, buscando promover la idea de que si tomás alcohol no manejes, y costará un valor mínimo. Los colectivos saldrán desde las 19 horas desde la Defensa Sur hasta que finalice el evento", pusieron relevancia.