La Paz vivió la fiesta del Triatlón "más grande de América"

La Paz volvió a cerrar la Fiesta de Triatlón más Grande de América con dos carreras de alto vuelo, en lo que fue la última jornada de la edición número 34 de esta prueba mítica del norte entrerriano.Romina Biagioli y Luciano Taccone fueron los de mejor rendimiento y volvieron a sonreír en la meca del tria argentino.Con el debut de la distancia sprint en los elite, la gente se agolpó en el puerto paceño para ver dos carreras que prometían un buen espectáculo. Y los protagonistas no defraudaron.

En primer turno 16 mujeres se lanzaron al río Paraná para buscar el lugar más alto posible, con el calor como enemigo y el pueblo de La Paz todo como un amigo y aliado a la hora del esfuerzo.Fueron tres las triatletas que se cortaron ya en la natación, para realizar una excelente transición y salir a buscar los 20 Km del ciclismo. Romina Biagioli (CBA), Romina Palacio Balena (BS. AS) y Moira Miranda (Chubut) lideraron todo el segmento en bici y prácticamente fueron demoliendo los relojes y las expectativas de dramatismo, ya que el segundo pelotón no pudo descontar la diferencia que oscilaba entre los 70 y los 90 segundos.Fue la cordobesa que se aprovecho del desgaste de Miranda primero y de una penalización con pérdida de tiempo por parte de Palacio, y mantuvo su ritmo para que en las cuatro vueltas del ciclismo no pudieran poner en duda su liderazgo.Biegioli volvió a ganar en La Paz repitiendo el puesto del 2013.En el segundo turno y con un marco de público que era estremecedor, Luciano Taccone hizo lo propio y repitió en el puesto uno luego de ganar en el 2013, 2014 y en el 2016.

La presencia de seis atletas locales le dio a la gente un extra para no parar de alentar.Pero Taccone estaba decidido a no dejar que nadie le quite la alegría. Buena natación, un ciclismo sólido y un ataque en atletismo le dieron el control total de la carrera a este deportista que compite en esta ciudad desde su época de infantil.De esta manera se cerró una nueva edición del tria más convocante de Sudamérica, una edición que entre otras cosas, batió el record de cupos completos, ya que en solo 90 minutos ya no había un lugar para correr la competencia que según el mito,