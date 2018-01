Nogoyá se prepara para los corsos 2018

"Estamos trabajando de manera intensa, venimos a buen ritmo con las inscripciones y ya contamos con el alquiler de dos galpones, no solo para el guardado sino para la realización de las diferentes expresiones", comentó el coordinador de Cultura y Turismo, Gustavo Zair, respecto de la organización, y anticipó: "Creo que vamos allegar muy bien para el último fin de semana de enero".



"Los corsos fueron el año pasado exitosos y no podemos decaer, queremos dar buenos premios a los carroceros que son los verdaderos hacedores del carnaval", relató el funcionario tras recordar que desde el año pasado la comisión organizadora trabaja en la convocatoria de diversas expresiones artísticas.



Según anunció Zair, la entrada costará alrededor de un veinticinco por ciento más cara que en 2017 para adultos y ascenderá un cien por ciento en los niños llegando a 40 y 20 pesos respectivamente. "En estos días se abrirán los sobres de los oferentes de sonido, iluminación y baños químicos", contó en relación a los costos y recordó que las cantinas y puestos de espuma las trabajará el municipio.



Sin lugar a dudas, las novedades de esta nueva edición se focalizan sobre los corsos infantiles ya que dejarán de estar bajo la organización de la ONG Padres por Hijos y serán llevados adelante bajo la órbita estatal. En este sentido el responsable de la cartera cultural anunció que el evento se desarrollará durante el feriado de carnaval.



"Este año el municipio va a hacer los corsos infantiles, en los últimos años había una iniciativa por parte de una ONG que nos manifestaron que no era su intención continuarlo este año y hemos tomado la iniciativa. Nuestra intención es darle el marco organizativo para que los más pequeños puedan disfrutar con su familia", focalizó. (Paralelo 32)