Concordia: Intensifican controles por la venta de alcohol a menores

Con el objetivo de diagramar un trabajo conjunto que genere mayores controles y medidas de seguridad en los locales nocturnos de la ciudad los propietarios de boliches y el municipio acuerdan acciones preventivas.



El intendente, Enrique Cresto, remarcó que van a ejercer controles "para seguridad de todos, y con el objetivo de que nuestros hijos se críen en un ambiente sano" agregando que el objetivo de la gestión es que "nuestros hijos tienen que criarse en un ambiente sano y reducir los peligros que hay en la noche" por eso es que "vamos a ejercer controles para seguridad de todos".



Al recorrer las zonas de se ubican los locales bailables "una de las cuestiones que más preocupa es la presencia de menores en la noche, ya sea dentro donde se desarrollan eventos o fuera de ellos", por lo tanto el Presidente Municipal pidió que se coordinen operativos donde se ejerza un estricto control, pero también indicó que "es importante la ayuda de los padres de los mismos, haciéndose responsables de sus hijos cuando estos deciden salir a la noche".



En otro orden de cosas, la venta y consumo de alcohol, fuera de los horarios permitidos es un punto a trabajar. En este sentido el intendente dio instrucciones para que se incrementen las inspecciones en los kioscos y comercios no habilitados, y en el caso que alguno de ellos no esté respetando las normas, se proceda a la clausura preventiva y se labren las actas respectivas, tal cual lo establecen las ordenanzas vigentes.



Por su parte, el secretario de Gobierno y Turismo Alfredo Francolini explicó que "es un trabajo que lo vamos a hacer conjuntamente con los propietarios de los boliches porque es una cuestión que nos involucra a todos y por la seguridad de todos"



El funcionario destacó la predisposición por parte de quienes realizan actividades nocturnas "porque entienden que es la mejor manera de llevar tranquilidad a quienes asisten a los locales y a los padres y familiares de sus clientes, beneficiándonos todos, el Estado, los empresarios y las familias, logrando mayor seguridad para todos", señaló.



"Esta medida no busca perseguir a nadie, sino por el contrario, que los padres de los jóvenes que asisten a un boliche tengan mayor tranquilidad, y que los empresarios puedan realizar su actividad con mayor seguridad", explicó.



Por último Francolini adelantó que se van establecer horarios de cierre, los cuáles quedarán establecidos de acuerdo al día de la semana, como así también se trabaja en otras propuestas que fueron surgiendo en la reunión a iniciativa de los participantes.



En el encuentro, del que participaron el Secretario de Gobierno y Turismo Alfredo Francolini, los Jueces de Falta Valeria Armanazqui y Sebastián Bahler, la Fiscal de Faltas Belén Domínguez, el Director de Prevención y Seguridad Ciudadana Diego Pasarello, la Directora de Saneamiento Ambiental Ema Carmona, junto a personal de Inspección General, entre otros, se avanzó sobre distintos puntos a trabajar de manera coordinada entre la Municipalidad de Concordia y los locales nocturnos o "boliches".