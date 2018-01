San José promueve la campaña ambientes libres de humo en la playa

En las torres de los guardavidas sobre la costa del balneario camping municipal de San José, se instalaron ceniceros de playa para los usuarios de la playa con un mecanismo de uso. Esta intervención conjunta de salud y turismo no sólo se busca incentiva a dejar de fumar sino además cuidar el entorno.



"Es muy valorable la ayuda que nos están dando desde turismo porque así en esta temporada podemos insistir con la idea de preservar los espacios y conseguir cada vez más lugares libres de humo" señaló la Doctora Natalia Evequoz.



Junto a la coordinadora de turismo, Bibiana Oradini, y la licenciada Paula Fernández, brindaron detalles del programa.



"Invitamos a los fumadores a que se den el lugar de dejar de fumar un rato aunque sea en las vacaciones, es fantástico el lugar que tenemos estaría bueno que todos podamos compartirlo sin humo de tabaco en el medio, tanto los que fuman como los que no fumamos" sostuvo la doctora Evequoz.



También en los remises



"Estamos realizando en el balneario otra intervención con los Caps, una primera fue con los remiseros donde hemos alentado a que no se fume dentro de los remises y entregado calcos identificatorios" explicó la coordinadora de Turismo, Bibiana Oradini.



La funcionaria agregó al respecto: "en esta segunda acción la idea es colocar ceniceros de playa donde no solamente estamos alentando a los fumadores a que sean responsables de sus colillas para que utilicen estos ceniceros sino que también tratar de que apaguen el cigarrillo, instar a dejar de fumar, crear conciencia de que es perjudicial para la salud, instalar el tema en la sociedad".



"Este es un punto de partida, nuestro pequeño granito de arena en colaboración con la Doctora Evequoz y el equipo del Centro de Salud de Perucho", indicó a su vez Oradini.



Por su parte la licenciada Paula Fernández añadió: "la idea es que la playa nos invite a poder cuidarnos entre todos y a quienes tenemos alrededor no solo cuidar nuestra salud sino a los fumadores pasivos, también es importante tener la noción de que estamos perjudicando a quien tenemos alrededor" afirmó la psicóloga.



"Los invitamos a limitarse, el que pueda directamente no fumar, compartir y disfrutar de la naturaleza, mejorando la calidad de vida de cada uno" dijo Fernández.



Asimismo la funcionaria de turismo también agregó: "la playa todas las mañanas está impecable, el equipo de trabajo del balneario rastrilla la playa y aparecen muchas colillas, con esta medida se colaboraría con la higiene del lugar para que siga siendo una playa limpia, que cada uno nos hagamos cargo de lo que producimos" puntualizó Oradini.



Espacio para dejar de fumar



"Cada vez hay más gente que tiene la intención de dejar de fumar, es importante que dejemos de plantear que el cigarrillo es parte normal de cualquier lugar de convivencia, está bueno incentivarlos y seguir ofreciendo nuestra ayuda" señaló la doctora Natalia Evequoz.



Quien desee dejar de fumar cuenta en el Caps de barrio Perucho con un espacio de ayuda para incentivarlos donde pueden acercarse o comunicarse al teléfono (03447) 15505817. Los días miércoles funciona el consultorio de cesación de tabaco "Menos humo, más vida".