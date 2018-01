El epicentro será en el campo de Daniel Martínez (zona del puerto) donde se efectuarán las jineteadas con la presencia de seis renombradas tropillas: Los Infieles de "Pepin" Acosta, La Montoyera de Diego Sena, El Grito Grande de Gabriel Carrizo, Los Humildes de "Negi" Acosta, El Entrevero de Ángel Ecclesia y La Endiablada de Fabio Balbi.



Uno de los grandes atractivos serán dos imperdibles montas especiales: en clinas Héctor Acosta vs. El Dos Palabras de Ecclesia y en bastos "Yaco" Acosta vs. La Pastilla de Ecclesia (ex yegua de Noguera).



En cuanto a los números artísticos, actuarán: Orlando Vera Cruz, Los Chamarriteros y Los Tatas del Chamamé, entre otros. La entrada general tiene un valor de $250 y habrá servicio de cantina con amplio menú gastronómico