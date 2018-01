Bomberos de Villa del Rosario preocupados por el elevado número de siniestros

En una reunión concretada este miércoles en el cuartel local; de la que participaron dirigentes de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario y Chajarí y autoridades políticas de la zona, bomberos de Villa del Rosario pusieron en conocimiento a los funcionarios acerca de las problemáticas que atraviesan ante la elevada cantidad de incendios desatados por estos días. Además, los referentes bomberiles de la localidad solicitaron la puesta en funcionamiento de un sistema de Defensa Civil para mejorar los servicios que se brinda a la comunidad.



En la noche de este miércoles, se llevó a cabo una importante reunión en el cuartel de Villa del Rosario para avanzar en la búsquda de soluciones a los inconvenientes que presentan las instituciones bomberiles de la zona. Del encuentro, participaron los presidentes de Bomberos de Villa del Rosario, Franco Panozzo; y de Chajarí, Julio Strauss, junto a integrantes de sus comisiones directivas y cuerpos activos; el intendente de la localidad, Gustavo Zandoná; acompañado por el secretario de Gobierno, Javier Chervo; el viceintendente de Santa Ana, Carlos Dalzotto; y el senador provincial Miguel Piana. La invitación también había sido realizada a la Municipalidad de Chajarí.



Al respecto, el titular de Bomberos de Villa del Rosario explicó que "la reunión se realizó a los fines de poner en conocimiento a la autoridades de los municipios de la zona de las limitaciones y problemáticas que tienen actualmente los diferentes cuarteles ante la elevada cantidad de incendios que se producen en la región".



Asimismo, Franco Panozzo indicó que "informamos a las autoridades políticas cómo es el funcionamiento de nuestro cuartel y la necesidad que existe de activar un sistema de Defensa Civil, especialmente teniendo en cuenta que la localidad de Santa Ana no cuenta con bomberos voluntarios y por ello, ante algún siniestro, es asistida por Bomberos de Villa del Rosario y/o Chajarí". A su vez, sostuvo que "esto genera un problema, ya que no siempre se puede garantizar el servicio debido a la gran cantidad de siniestros que tenemos e incluso a veces pueden ocurrir estas situaciones al mismo tiempo en dos comunas".



Por otra parte, Panozzo señaló que "el titular de Bomberos de Chajarí ilustró el trabajo que lleva adelante la entidad en aquella ciudad y la relación que mantienen con Defensa Civil" y añadió que "Strauss brindó detalles del trabajo que realizan con el municipio y explicó que en la actualidad, entre cuarteleros y personal del cuerpo activo, son 11 las personas que tienen relación con el gobierno chajariense, presetando servicios para el cuartel, así que de esa forma tienen organizada las 24 horas de guardia".



En ese sentido, los referentes de Bomberos de Villa del Rosario pusieron en conocimiento a las autoridades municipales del gran esfuerzo que realiza la comisión directiva para sostener 9 horas de guardias activas en la actualidad (de 11 a 20 hs.) y expusieron la necesidad de ampliarlas, para lo que se necesitan recursos económicos. "La dificultad se presenta cuando se producen siniestros antes de las 11 de la mañana por la falta de disponibilidad del personal, ya que todos los bomberos del cuerpo trabajan en relación de dependencia y no es sencillo salir de sus trabajos, sobre todo cuando se ocasionan dos o tres siniestros por semana y algunos llevan varias horas de combate, más la tarea posterior en el cuartel para dejar los equipos en condiones", remarcó Franco Panozzo.



En relación a lo anterior, el presidente de la Asociación de Bomberos de Villa del Rosario expresó que "se solicitó, como se lo viene haciendo desde hace un tiempo, al intendente Zandoná la posibilidad de implementar un sistema mediante el cual se pueda acceder a fondos de la comuna que son aportados por los vecinos, para que ellos mismos tengan ganartizado un buen servicio". Además, añadió que "se acordó en avanzar en ello y lograr un sistema que sea sustentable para que en un principio se pueda tener guardias durante la mañana y en el futuro durante las 24 horas".



En tanto, Panozzo también comentó que "se pidió a los funcionarios locales que puedan tener en cuenta a miembros del cuerpo activo cuando se requiera tomar personal en el municipio y/o cuando haya planes de viviendas, para que ellos puedan acceder a estos beneficios, en especial aquellos que viven en la zona rural, como en el caso del jefe del cuerpo, lo que demanda mucho tiempo cuando tienen que realizar una salida por algún siniestro".



Por último y a modo de conclusión del encuentro desarrollado en el cuartel de Villa del Rosario, Franco Panozzo recalcó que "si bien nosotros no pretendemos contar con la misma cantidad de gente o recursos que aporta el municipio de Chajarí a la asociación de aquella ciudad, si buscamos lograr establecer un sistema de Defensa Civil, en el que esté incluido Bomberos como pilar fundamental y tenga los recursos que necesita para cubrir los servicios de cuarteleros y guardias activas durante las 24 horas del día, para poder brindar un mayor y mejor servicio a la comunidad".