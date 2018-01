Asumieron las nuevas autoridades del Colegio de Arquitectos

Después de haberse proclamado una lista única, para renovar las autoridades del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos (CAPER), se reunió la nueva Junta Ejecutiva, encabezada por su presidente, Francisco Taibi, para definir los ejes prioritarios a abordar en estos dos años de gestión.



La Junta Ejecutiva se propuso fortalecer el rol del Arquitecto, promoviendo el pleno ejercicio de sus incumbencias; facilitar sus posibilidades laborales, proveyendo al matriculado de capacitación en herramientas de gestión, facilitar la formación permanente y el adecuado asesoramiento legal, contable y técnico y propiciar la defensa de los arquitectos en relación de dependencia.



En cuanto a las acciones concretas, la Junta Ejecutiva delineó trabajar sostenidamente en:



- Tratar de articular con el estado provincial la jerarquizaron de los arquitectos en relación de dependencia, el visado de la obra pública y que esta sea concursada, ofreciendo aportar en todas las acciones que se emprendan en pos del ordenamiento territorial y las cuestiones de hábitat.



- Ofrecer a los Municipios la colaboración para el control de la edificación, en la formulación y gestión de planes urbanos, y para la digitalización de los visados de obras.



- Instruir a los representantes del Colegio en la Caja de Jubilaciones para que gestionen las expectativas de los matriculados.



- Encarar la tarea de reglamentación de la ley del Colegio que ya tiene 28 años de aplicación.



- Con intensa participación de las Regionales, elaborar el presupuesto anual, que significará una forma distinta, participativa, transparente, de administrar los recursos del Colegio. La definición del valor de la matricula estará sujeto al presupuesto elaborado participativamente y no a una decisión inconsulta de autoridades.



-Fieles a esta metodología, la Junta Ejecutiva se propuso no modificar el costo de matriculación hasta que se cuente con un presupuesto que tenga el consenso de los matriculados, expresados a través de la estructura federal de sus regionales en el seno del Directorio



Además del Presidente, Francisco Taibi, estuvieron presentes el Vicepresidente, Arturo Batistella, la Secretaria, Mariana Melhem, el Tesorero, Fernando de la Rosa y la Protesorera Eleonora Sorokin. La reunión se llevó a cabo en la sede central del Colegio de Arquitectos.



Autoridades



Presidente: Arq. TAIBI, Francisco Matr. 10363- Paraná- Reg. ONO

Vicepresidente: Arq. BATTISTELLA, Arturo Matr. 10354- Concordia- Reg. Noreste

Secretaria: Arq. MELHEM, Mariana Matr. 11122- Paraná- Reg. ONO

Tesorero Arq. de la ROSA, Fernando Matr. 11063- Paraná- Reg. ONO

Suplente de Secretario: Arq. VELAZQUEZ, Daniel Matr. 11551- C. del U.- Reg. Este

Suplente de Tesorero: Arq. SOROKIN, Eleonora Matr. 11746- Concordia - Reg. Noreste