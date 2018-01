Diamante vivió su última luna festivalera y coronó a sus campeones

Entrevero de tropillas

Las actuaciones de la noche

EL DETALLE DE LOS CAMPEONES EN BASTOS Y CRINES

Con gran concurrencia de público se vivió la última noche del Festival de Diamante. Argentino Zarazaga de Las Varillas fue el flamante campeón de los Bastos con encimera, en tanto que Carlos Arias de Gualeguaychu, fue el campeón en Crines 2018. El escenario se vivió a pleno con las actuaciones de Rubén Giménez, Noelia Carrizo, Los Chamarriterros, DNI Folclore y Tolato Trio.El tiempo acompañó en todas las jornadas festivaleras y el esfuerzo de todo un equipo trabajando desde la Organización se vio reflejado en el acompañamiento de la gente en cada jornada de la Fiesta.La noche comenzó en el mangrullo "Rafael Bueno", donde animadores y payadores recibieron a las tropillas entabladas en el Campo Lisardo Gieco. Un gran espectáculo de destreza y argentinidad se vivió Diamante.Seguidamente el Ballet Diamante Baila mostró su danza y color para levantar pañuelos en alto y despedirse de la edición 47.Uno de los espectáculos más esperados por el paisanaje se vivió en el Campo de Jineteada. Veinte tropillas entabladas participaron esta noche del entrevero y la ganadora fue la niña bonaerense de Arrecifes, Josefina Salas, de tan solo ocho años de edad, al frente de sus overos.El entrevero de tropillas entabladas es una antigua habilidad criolla y la característica de la entablada es que se trata de caballos del mismo pelaje o color, que se mezclan unos con otros y se encierran con una lona. Después aparecen en escena las yeguas madrinas de cada tropilla, que son las encargadas de juntar a sus caballos, cuando se los suelta. La primera tropilla en ordenarse es la ganadora.Las ruedas finales se disputaron entre 18 bastos y 20 crines en el Campo Lisardo Gieco.Argentino Zarazaga de Las Varillas en los Bastos y Carlos Arias de Gualeguaychu en Crines, son los flamantes campeones de la Reina de la Jineteada 2018.Las estatuillas de bronce, realizadas artesanalmente por el diamantino Marcelino Burne, son las esculturas con que se premia año a año, a los jinetes en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore.Con más de 25 años de trayectoria y representando a la música litoraleña en el mundo, Rubén Giménez abrió el escenario Carlos Santa María, para brindar a su público un repertorio de canciones que emocionaron a los presentes.Arrancó su presentación con "Escucha mi voz" y con "Como te siento Diamante" levantó a las tribunas que lo acompañaron permanente durante su actuación. Buenas composiciones, acordes melodías y bailarines en escena se conjugaron en la noche del músico diamantino.Cerró con "Luna enamorada" al clamor de un público que se puso de pie para despedirlo."Feliz de estar nuevamente en el Festival de Jineteada y Folclore en Diamante, encontrarme con el público, con la aceptación y la identificación del público con mis canciones" expresó Giménez. Y agregó "Es un placer ver la participación de la gente cantando, haciendo palmas, esto me indica que el camino que uno está marchando es el correcto y vamos a seguir trabajando para seguir difundiendo a través de la música nuestra ciudad, nuestra provincia y el cancionero entrerriano".Noelia Carrizo, la ganadora del rubro Solista Vocal con instrumentos, del Pre Diamante en la Sub Sede Zárate, llegó de tierra de cantores, de copleros y bagualas para mostrar su canto en tierras entrerrianas.La salteña en su primera visita dijo: "Para mí fue muy impresionante ver el marco de gente, con la calidad de escenario, con toda la puesta y tratando de contener las emociones, lo disfrute totalmente"."Con coplitas de mi Entre Ríos", Los Chamarriterros abrieron su actuación para celebrar 35 años de trayectoria que los consagran como uno de los grandes exponentes del Litoral. Con sus guitarras, el acordeón y canciones que reflejan la cultura local, supieron conquistar al público que reconoce en sus temas los ambientes naturales y culturales de Entre Ríos.Presentaron su nuevo disco "Dos Estilo" y brindaron canciones con el género que identifica a los entrerrianos, "La Chamarrita", cerrando la noche con "Yo soy el chamarritero"."Pasar por el escenario Santa María para mí es encontrarme en mi casa, porque el escenario nos ha dado todo, es muy importante para nosotros los intérpretes y los músicos localistas" expresó Rómulo "Rulo" Acosta.Haciendo un repertorio que incluyó una síntesis de sus más conocidos temas entre sus primeros discos y los últimos, DNI Folclore se presentó en el escenario. Repasaron las canciones de hoy y de siempre y recorrieron el tipo de música que vienen haciendo en estas dos décadas.Cumpliendo 20 años con la música, Jorge González, guitarra y vos del Grupo, manifestó: "Es un gusto volver aquí, después de varios años, hemos participado en varias oportunidades y estamos muy felices de volver al Festival que nos vio nacer y desarrollar como artistas"."Fue uno de los primeros festivales que nos recibió y estamos muy contentos de reencontrarnos con amigos y con gente de Diamante".Y el chamamé llegó al escenario de la mano de Tolato Trio, a puro sapucay Diamante comenzó a despedir la última luna festivalera."Nací con el chamamé y yo soy Chamamecero" manifestó Tolato Truszkot. Aplausos y baile para celebrar la agilidad musical de este grupo de cuna chamamecera.En la última luna festivalera se coronó a los campeones de la jineteada. En la final se diputaron 18 montas en la Categoría Bastos y 20 montas en la categoría Crines.Argentino Zarazaga de Las Varillas fue el flamante campeón de los Bastos con encimera, en tanto que Carlos Arias de Gualeguaychu, fue el campeón en Crines 2018.Los campeones recibieron una estatuilla de bronce realizada por escultor Marcelino Burne.Néstor "Tato" Spessotti, capataz de campo expresó: "hoy vivimos la final de la jineteada donde participaron los mejores reservados, la mayoría fueron de las montas especiales y representaron a todas las tropillas que nos acompañaron en esta 47° Edición. En cuanto a los jinetes, provenientes de distinto puntos del país, incluso de países limítrofes, demostraron un alto nivel todos los días, tanto en las categorías Bastos con Encimera y Crinas, posicionando y jerarquizando una vez más, nuestro Festival".Ganadores Categoría Bastos con Encimera1 ? Argentino Zarazaga de Las Varillas ? Córdoba ? El no te vas a confundir de los Hnos Saluzzo2- Ramón Córdoba de Arroyo Leyes ? Santa Fe ? El indio de Néstor Sosa3 - Miguel Díaz de Sa Pereira ? Santa Fe ? La Gaucha de Orestes Pergolessi4 - Pablo Businska de Daireaux ? Buenos Aires ? La Matera de Roberto Leoz1 - Carlos Arias de Gualeguaychu - Entre Ríos - El Parecido de Cristián Jacobo2 - Mariano Calderon de Cintra ? Córdoba ? El Coco de Roberto Leoz3 - Nelson Ortiz de Sauce Luna ? Entre Ríos ? La Gamuza de los Hnos Saluzzo4 - Fausto Muguerza de Verónica ? Buenos Aires ? La Porra de Julio Mendizábal