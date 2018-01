Entregan un generador de energía para atender emergencias en Ibicuy

El gobierno provincial le entregó un equipo de energía a la municipalidad de Ibicuy para atender situaciones de emergencia en esa localidad y la región. El generador se encontraba en la Dirección de Defensa Civil y se pondrá operativo en el hospital.La cesión se realizó mediante un contrato de comodato que rubricó este viernes la ministra de Gobierno, Rosario Romero, con el intendente de Ibicuy, Fabián Murilla, y que se extiende hasta diciembre de 2019.Se trata de un grupo electrógeno marca Cram con motor diesel New Holland, de cuatro tiempos, para servicio pesado. El equipo será destinado exclusivamente a atender situaciones de emergencia, ante eventuales cortes de energía, quedando a cargo del municipio los gastos de mantenimiento.El nosocomio atiende diariamente a 150 personas, en esa localidad de nueve mil habitantes."Estamos cumpliendo con un compromiso que hizo el gobernador que es entregar un equipo generador de energía que había solicitado el intendente de Ibicuy y que solucionará un problema de esa localidad", informó la ministra Romero.Explicó que el equipo se encontraba en la Dirección de Defensa Civil y que se decidió entregarlo para su uso en esa localidad de nueve mil habitantes. "No sirve que Defensa Civil tenga equipamiento y que no esté distribuido en la provincia donde se lo necesita. El propósito de esta Dirección es que el equipamiento esté en puntos estratégicos de la provincia para cubrir eventuales emergencias", detalló la funcionaria y adelantó que la misma política se aplicará ante requerimientos de otros municipios.Por su parte, el intendente Murilla agradeció este aporte del gobierno provincial y recordó que hace un mes se solicitaron al gobernador Gustavo Bordet este equipo que hoy ya fue entregado. "El requerimiento mayor era del hospital porque soluciona lo que sucede cuando hay cortes de energía", dijo el intendente y agregó que también puede brindar servicio en la estación de bombeo y en otras demandas de la zona.En tanto, el director de Defensa Civil, Lautaro López, indicó que la decisión, al asumir su gestión, fue entregar las herramientas que se encuentran en el organismo para que sean utilizadas en el territorio."La idea es poner en función operativa estos elementos que están para cubrir situaciones de emergencia que se presenten en cualquier parte del territorio entrerriano. Hoy estamos evaluando las situaciones de riesgo en la provincia para poder reubicar de manera estratégica estas herramientas y que estén en un lugar que realmente se necesite, y no guardado en nuestra Dirección", explicó.Explicó que el generador se entrega en comodato al municipio de Ibicuy, para ser puestos en funciones en el hospital, pero que eventualmente puede ser utilizado por otros municipios o de la propia Dirección de Defensa Civil.