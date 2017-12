El hospital Centenario cierra el año con sobredemanda y aumento de nacimientos

Foto 1/2 Foto 2/2

En el Auditorio de la Unidad Bicentenario, ante un gran número de profesionales y Jefes de Servicios, el Director del Hospital Centenario, Dr. Hugo Gorla reprodujo un balance de las metas del año y se trazaron lineamientos para el próximo periodo.



En su exposición, Gorla describió que a lo largo de 2017 se mantuvo la tendencia anticipada al concluir 2016, es decir, "una sobredemanda hospitalaria en forma importante de pacientes, sobre todo con altos registros en consultorios externos por los médicos generalistas que ayudan en parte a absorber los requerimientos de atención en la Guardia hospitalaria".



Sin embargo, en ese sector durante los fines de semana se percibe una gran demanda "porque, por diferente motivos, a partir de enero los sanatorios privados no han tenido guardias de anestesistas, pediatras o de cirujanos. En vez de ir solucionado esa situación se agravó y complicó aún más durante el año".



"Notamos que la actividad asistencial descansa en el Hospital Centenario porque los efectores privados nos derivan pacientes, muchos de ellos fuera de un tiempo razonable para el traslado y con múltiples complicaciones en su cuadro clínico, representando un riesgo potencial sobre su salud. Algunos requieren intervenciones quirúrgicas de urgencia o necesitan de una cama en la Unidad de Terapia Intensiva porque su cuadro es grave".



Ante ello, Gorla fue directo al sostener que "queremos proteger la salud de nuestros pacientes y, al mismo tiempo, a nuestro cuerpo profesional. Estamos muy desprotegidos y esto va en aumento, desde el último tiempo. Por eso, el 6 de diciembre lo planteé al Colegio Médico Gualeguaychú para que se aboque a resolver la falta de anestesista y profesionales en diversas áreas. Nos preocupa este nivel de exigencia, no hay vistas de que esa demanda vaya a parar en 2018 y, por supuesto, queremos resolverla".



"Tal circunstancia provoca el refuerzo de todas las especialidades durante los fines de semana y feriados con una ampliación de la atención hospitalaria pública que se traduce en una demanda insatisfecha, de acuerdo a la percepción de la población, y un sinnúmero de complejidades económicas", explicó al auditorio.



Índices en aumento

Dentro de los "procedimientos quirúrgicos se notó un incremento del 8 al 10 por ciento, tanto de urgencias como operaciones programadas con anticipación; el total de nacimientos hospitalarios es de un 72 por ciento, cuando antes rondaba del 60 a 62 por ciento. En un año, aumentaron 10 por ciento los nacimientos en el hospital público", enumeró el Director.



La crisis de PAMI se plasmó en "que la mayor parte se absorbió en el Hospital, que desde mayo aplica un nuevo convenio con esa obra social estatal, que hizo que el conflicto existente con el Colegio Médico como los sanatorios repercutiera aquí. Financieramente, ese aumento de pacientes, afectó nuestros recursos y afecta la cobertura en un padrón de siete mil medicamentos de entrega permanentes", resalta el Dr. Hugo Gorla.



Asimismo, el servicio de emergencias de atención Prehospitalaria 107 es un sistema único en la provincia y sigue siendo sostenido económicamente con los recursos del hospital.



Por otra parte, "las internaciones cierran con una cifra cercana a 8 mil pacientes anuales, es decir, casi mil por encima de los registros históricos de la última década. Somos el hospital público que tiene mejores indicadores en la provincia. Prácticamente, tenemos las mismas respuestas que el Hospital San Martín, de Paraná, con 2.300 cirugías; 240 mil consultas externas de segundo nivel asistencial con un padrón de unos 650 agentes, mientras que en Concepción del Uruguay, Paraná y Concordia cuentan con el doble de personal en planta", expone Gorla.



Situación económica

En cuento a las finanzas, la Dirección de la organización no oculta su inquietud: "nuestro presupuesto tiene que ver con la realidad al final de cada año, por lo tanto, nunca estamos lejos de lo que proyectamos y el déficit es porque el presupuesto que nos asigna [el Ministerio Provincial de Salud]es por debajo de lo que nosotros elaboramos".



Como conclusión, el Dr. Hugo Gorla explicitó su "preocupación por las dificultades económica en 2018, según reconoce la administración provincial, y reafirmar que creemos que el Hospital público responde a las demandas sociales. Abogamos desde nuestra concepción ideológica por considerar a la salud como una inversión y no un gasto".



La disertación cerró con "un llamado a todos los miembros de la organización a redoblar los esfuerzos a brazo partido y agradecer su compromiso, la acción diaria y reconocer el trabajo que hacen cada día".-