Inauguraron un predio deportivo para trabajadores públicos de IAFAS

Mostrar el Iafas con su costado social

Al participar de la inauguración del Predio Social y Deportivo HISA, del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), el gobernador Gustavo Bordet resaltó el rol de contención del organismo para los sectores más postergados y el deporte social."En el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, del cual me siento parte como empleado, tenemos el fin colectivo de trabajar fuertemente para que haya menos pobreza, más chicos incluidos, más clubes y más seguridad en la provincia", dijo el primer mandatario entrerriano.Señaló luego que como "personal del Iafas también siento el mismo orgullo que todos ustedes, de poder ver materializado un anhelo que existía para que la familia de los trabajadores va a tener un espacio para disfrutar no sólo en Paraná, sino también en todo la provincia pueda tener la referencia de encontrar aquí ese espacio".Bordet destacó, que Iafas "desde sus inicios tuvo como propósito apoyar la acción social en Entre Ríos y hoy todo se distribuye rigurosamente, porque hay una ley además que lo establece, en distintos fines sociales: deportes, desarrollo social, en infancia, niñez, en lucha contra las adicciones, en materia de seguridad, en distintos programas que tienen afectación específica".Aclaró que no es una facultad discrecional "ni siquiera del gobernador decidir la aplicación de los fondos", sino que "obedece a programas que están instituidos y que se llevan adelante y que hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de los mismos. Uno lo puede ver en cada club de la provincia que recibe un aporte, clubes donde el deporte social es la principal actividad del club y es una gran contención para niños".En este sentido, resaltó la importancia de "poder contar con un instituto fuerte, vigoroso que recaude, entendiendo que el juego es una potestad que tiene el Estado, porque la justificación que tiene el juego de azar es que los excedentes vayan justamente a estos programas y estos y que se pueda combatir como lo venimos haciendo fuertemente el juego clandestino que distorsiona los fines nobles que tiene este instituto".De la inauguración participaron también, la ministra de Justicia y Gobierno, Rosario Romero; el presidente del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Silvio Vivas; el presidente de HISA y director del Iafas, Guillermo Dubra; y el director en representación de los trabajadores de Iafas, Gabriel Avelendo.La ceremonia se realizó en el predio ubicado en Miguel David 3950 de Paraná, cuenta con 20.000 metros cuadrados, un moderno salón con capacidad para 120 personas y las comodidades necesarias para diferentes eventos. Además, ofrece un área de pileta con cascada, cancha de paddle, cancha de fútbol 11 y un amplio sector de esparcimiento y parrillas.Por su parte, el presidente del Iafas, Silvio Vivas, dijo que desde hace tiempo se viene pensando en "contar con un predio de este tipo para ponerlo a disposición de los empleados. En principio está pensado para los empleados de Paraná pero la idea es replicarlo en los distintos puntos de la provincia".Párrafo aparte se refirió al crecimiento del Iafas y mencionó que en 2017, en materia de transferencias, creció un 38 por ciento. "Esto no quiere decir que haya crecido el juego sino que redujimos el gasto y eso nos lleva a tener una proyección para 2018 aún mayor", precisó Vivas.Además, hizo mención al costado social del Iafas y dijo que "el desafío para el 2018 es mostrar el Iafas con su costado social, no sólo por los aportes y saber adónde va cada uno, sino también mostrando el costado social hacia adentro, para los 1.300 empleados que tenemos. Esto se muestra con una administración transparente y donde ponemos el Estado por encima de todo para administrar y regular los juegos de azar en la provincia".