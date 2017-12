Construyen una Unidad Educativa Flotante para Islas del Ibicuy

Autoridades de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), dependiente del Ministerio de Planeamiento, observaron la Unidad Educativa Móvil Flotante que se construye para el departamento Islas del Ibicuy, con una inversión superior a los 4 millones de pesos.



El coordinador general de la UEP, Marcelo Richard y el coordinador ejecutivo, Adolfo Quinodoz, realizaron una recorrida por la Unidad Educativa Móvil Flotante que se está construyendo en Diamante para ser destinada a vecinos de la localidad de Mazaruca, ubicada sobre el margen del río Ibicuy en el departamento Islas. Presenta un avance superior al 90 por ciento.



Esta obra la lleva adelante el gobierno provincial a través del Programa Plan de Mejora ? INET y responde a la necesidad de acercar un centro de formación profesional a lugares que lo requieren para brindar ofertas para la formación y el empleo.



En este marco, el coordinador general de la UEP, Marcelo Richard destacó "es una escuela flotante no autopropulsada con características propias. Va a brindar educación técnica de oficio dado que estará equipada con un torno y herramientas para el desarrollo de actividades específicas".



"La construcción se está ejecutando en un astillero entrerriano en la ciudad de Diamante, con características y capacidad para poder realizar este tipo de obras, siendo fiscalizado no solo por equipos de la Unidad Ejecutora sino también por la Prefectura Naval Argentina, contemplando todos los recaudos y requisitos necesarios" subrayó Richard.



La obra



El aula-taller flotante se compone de dos ambientes principales destinados a las actividades pedagógicas, otro destinado al personal docente y un núcleo sanitario compuesto por baño y cocina. Además, cuenta de una segunda embarcación con asientos para quince personas para su traslado, una sala de taller donde se localizarán las herramientas, zona de dirección y camarotes para descanso de los docentes.



Esta modalidad educativa está orientada a insertar adolescentes, jóvenes y adultos, con el objetivo específico de desarrollar y actualizar herramientas para el trabajo, mediante la adquisición de conocimientos científicos- tecnológicos y del dominio de competencias básicas, profesionales y sociales.



Las ofertas de formación profesional son: soldador, tornero y operador de informática para la administración y gestión.



Sobre los trabajos de esta y otras obras se refirió también el coordinador ejecutivo de la UEP, al decir que "con proyectos como este, acercamos la estructura del Estado a sectores que no tienen acceso a una formación tan específica y tan trascendente como lo es la formación en las escuelas técnicas. En estos últimos años se ha dado mayor importancia en la provincia a este tipo de educación y es una de las prioridades del gobernador que sigamos avanzando".



"Seguimos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Planeamiento, y el Consejo General de Educación para continuar brindando soluciones a las necesidades educacionales de toda la provincia", expresó finalmente.