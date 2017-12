Gualeguaychú: Analizan proyecto que prohíbe el glifosato

El municipio de Gualeguaychú impulsa la prohibición del uso, aplicación, movimiento, comercialización de agrotóxicos en todo el éjido de la ciudad. En este sentido, se ingresó el proyecto de ordenanza que está siendo analizado y debatido por los concejales, para lo cual se realizó una reunión de comisiones conjuntas con participación de funcionarios y personal técnico y profesional especializado en Ambiente.



La reunión transitó un intenso debate sobre la relevancia y oportunidad de la prohibición del glifosato, las consecuencias de su uso y del modelo productivo en general, los plazos para la efectivización de esta normativa, su compatibilidad con otras de nivel provincial o nacional, entre otras cuestiones, supo El Día.



Al respecto el concejal Pablo Delmonte explicó: "Esto sabemos que no arrancó ayer ni termina mañana. Pero tenemos que discutir ampliamente y tener una posición sobre el rol que deben tener los gobiernos locales sobre estas problemáticas que ya gravitan sobre nuestras vidas. Una perspectiva clara que pueda tener el municipio sobre el modelo productivo. Principalmente el cuidado y la importancia de los recursos que utiliza nuestra comunidad, respecto al agua, el aire. Son cosas que quizás antes lo municipio no se metían y ahora debemos hacerlo".



Participaron los concejales de los tres bloques (Frente para la Victoria, Cambiemos y UNA), el secretario de Desarrollo social, Dr. Martín Roberto Piaggio; la directora de Ambiente, Susana Villamonte. Cabe recordar que la medida que impulsa el municipio se fundamenta en el Principio precautorio, el cual tiene fuerza vinculante en la legislación argentina y ha sido receptado en el artículo 4º de la Ley Nacional de presupuestos mínimos ambientales.



Por su parte, Andrés Sobredo apuntó: "Debemos también considerar la cuestión de aquellas personas que tienen almacenado glifosato, de stock para uso dentro de 5 o 6 meses. Porque más allá de la prohibición no debemos cometer el error de perjudicar económicamente a familias que legítimamente adquirieron estos productos".



En nuestra ciudad, la utilización del Glifosato se ha incrementado en nuestra localidad en la agricultura familiar, para desmalezamiento y parquización de predios, por ser producto de "venta libre". El proyecto además establece a las direcciones de Ambiente, de Inspección General y de Tránsito como de órganos de aplicación y control, previéndose además importantes sanciones ante su incumplimiento.