En Concordia ya labraron cinco actas por el uso de pirotecnia

La ordenanza N° 33282, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Concordia, prohíbe la utilización de bombas de estruendo y artículos similares. Se reconoce que existen dificultades para labrar las actas.



Gustavo Sastre, responsable de Inspección General de la Municipalidad de Concordia, explicó que en una primera etapa "se dio a conocer la ordenanza" anti pirotecnia vigente.



En contacto con Diario Río Uruguay, detalló que fueron notificados "clubes, organizadores de espectáculos públicos, confiterías bailables, etc".



Posteriormente se fue explicando los alcances de la normativa. En la actualidad, corren tiempos de controles periódicos y la eventual aplicación de sanciones. Y es ahí donde ? en la práctica ? se evidencian ciertos problemas, ya que la ordenanza no sólo sanciona la venta y comercialización, sino que también el uso.



La ordenanza N° 33282, aprobada por el Honorable Concejo Deliberante de Concordia, prohíbe la utilización de bombas de estruendo y artículos similares, buscando minimizar el efecto negativo de la pirotecnia tanto en bebés, personas con discapacidades o condiciones especiales, adultos mayores y en las mascotas; que son quienes sufren en forma directa con los estallidos producidos por los fuegos artificiales Dificultades "A nosotros nos es más concreto hablar con organizadores de eventos en lugares fijos, que con lo que no tiene un lugar fijo", señaló el respecto Sastre.



En ese sentido, el funcionario agregó que "tuvimos acciones concretas", labrando alrededor "de 5 actas por uso de pirotecnia en diferentes lugares de Concordia".



"Cuando la explosión tiene continuidad, no hay mayores inconvenientes", pero cuando se tiró la pirotecnia y "se extinguió su uso, es más difícil", reconoció. Lugares Entre las actas labradas, se sancionó al Auto Moto Club Concordia y al Club Hípico; en este último caso, en dos oportunidades. "Una a un organizador de espectáculos públicos y la otra fue en un partido", señaló Sastre a Diario Río Uruguay.