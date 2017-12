En la Facultad de Trabajo Social dictarán la Tecnicatura en Lengua de Señas

La Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina (TULSA) es una oferta universitaria preferentemente para personas sordas, ya que todas las materias y los contenidos serán dictados en lengua de señas argentina.



Oriundos de todo el país, e inclusive desde Uruguay, los estudiantes ya tuvieron dos encuentros en la capital provincial, junto a los creadores de la carrera. El primero fue a principios de noviembre, y el segundo el 1 y 2 de diciembre, cuando pudieron formalizar la inscripción.



El docente, investigador del Conicet y referente de la comunidad de sordos en Argentina, Juan Druetta, brindó una entrevista a ElEntreRios, en la cual adelantó detalles respecto a la carrera y contó todo el trabajo realizado en los últimos años.



Será de modalidad semipresencial, en la que se va a cursar una vez por mes, dos días, en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, en Paraná. Tras esas dos jornadas de trabajo intensivo, se continuará el proceso de enseñanza con materiales a distancia y aulas virtuales.



Son 25 materias cuatrimestrales separadas en cinco cuatrimestres, dando así un tiempo de carrera completa de dos años y medio.



Druetta explicó que "la preinscripción, que funcionó a modo de relevamiento, permitió estimar una matrícula de 225 interesados oriundos de Jujuy, Tierra del Fuego, Córdoba, Misiones, Chaco, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires".



A su vez, aclaró que "dado que el 80% trabaja y tiene un promedio de edad de 30-35 años, se determinó esta modalidad semi-presencial, para que la carrera sea posible para estudiantes adultos con responsabilidades laborales y familiares y que deben viajar". El perfil del egresado El objetivo principal de la carrera es que las personas sordas, hablantes nativos de una lengua, aprendan a enseñar esa lengua. Comparándolo con las ofertas en carreras para oyentes, será similar a un profesorado de lengua y literatura, en la que el estudiante aprende a enseñar el español. Muchos de los inscriptos ya se encuentran enseñando la Lengua de Señas, por lo que, esta es una oportunidad de profesionalización de su propia actividad.



Por tratarse de una carrera de dos años y medio, y un profesorado requiere cuatro años, el título será de Instructor en Lengua de Señas. No obstante, no será una carrera únicamente orientada a la enseñanza, sino que el egresado también podrá dedicarse a la investigación. Tener intérpretes para enseñar a sordos "Los sordos pedían una carrera, pero veíamos que el problema no era solamente por ser sordo, sino también la forma de enseñanza de la lengua de señas, y la falta de personas que puedan educar", relató Druetta, explicando la creación de la Tecnicatura Universitaria en Interpretación de LSA ? Español (TUILSA-E).



Con la creación de la Tuilsa en 2013, y la conformación de tres cohortes de egresados hasta la actualidad, hoy la Tulsa cuenta con equipos docentes que incluyen tanto sordos como oyentes.



Por otro lado, en una capacitación realizada del 2013 al 2015, el equipo de la carrera pudo contactarse con 180 sordos de todo el país. Fue una instancia de formación que tuvo cuatro módulos de 100 horas, que de un modo muy intensivo los estudiantes trabajaron contenidos de diferentes materias y 80 pudieron culminarlo, recibiendo una acreditación. "El curso fue un aval, un antecedente para la conformación de la carrera que inicia ahora", aseveró Druetta. Mitos de la Lengua de Señas La posibilidad de romper con la idea de que el sordo, por su imposibilidad de oír, no puede desarrollarse como persona y ciudadano en la sociedad, como sujeto con derechos, permite comprender un poco más cómo perciben el mundo.



Durante mucho tiempo se pensó que el sordo, en su supuesta incapacidad de comunicarse por no oír ni hablar, acudía a la lengua de señas, pero que con esta no podía expresar todo lo que quería o sentía.



"Hace 30 años más o menos pensábamos que solo hablamos en infinitivo, que no tenemos tiempos verbales ni adjetivos. No es que no hay. Como toda lengua tiene variaciones, pero yo puedo decir adjetivos y puedo hablar en otros tiempos verbales", aseguró Druetta.



"La lengua de señas está en el mismo nivel que otras lenguas, como español, francés, inglés. No dependemos de ellas", agregó el profesor, al tiempo que aclaró que el principal problema son los intérpretes, que "si traducen mal lo que los sordos dicen, los hacen parecer tontos".



A partir de las investigaciones en el Conicet en las que ha participado Juan, se pudo definir a la lengua de señas como una lengua compleja, dinámica, histórica, una lengua viva, hablada por una comunidad enorme de personas sordas en Argentina, que la actualizan y revitalizan. Al igual que el español varía en modos y expresiones en las diferentes partes del país, con la lengua de señas ocurre lo mismo. La UNER para los sordos Para una mejor articulación en las actividades a distancia y las aulas virtuales, desde la facultad se están realizando acuerdos con otras universidades del país para que los estudiantes de cada ciudad tengan un lugar donde sean acompañados. Por ejemplo, los que viajen desde Jujuy para las dos clases del mes, cuando vuelvan tendrán en la Universidad Nacional de Jujuy alguna referencia.



En ese sentido, Druetta aclaró que hay mucho reconocimiento por parte de la comunidad sorda argentina a la UNER. "Reconocen mucho porque ha sido de las universidades que más ha generado instancias de diálogo e interacción, a partir de la Tuilsa, la capacitación y todo este proyecto".



Específicamente en la Facultad de Trabajo Social, en Paraná, también hay interés por parte de toda la comunidad universitaria respecto a la Tulsa. "Hay muchos empleados que decían asustados 'van a venir un montón de sordos'", contó el profesor.



Es por esto que el personal administrativo y no docente pidieron con urgencia tener una mínima capacitación en lengua de señas en vistas a esta carrera, porque efectivamente van a tener una vez por mes muchas personas sordas haciendo muchas cosas en la facultad, en la biblioteca, alumnado, contable, cocina, aulas, el comedor.



La facultad decidió pagar dos cargos para garantizar que personal administrativo y de servicio tenga formación, como respondiendo a la demanda, porque efectivamente la lengua puede ser una barrera. No puede haber intérpretes corriendo, yendo de un sordo a otro.



Esta capacitación se concretó el 1 y 2 de diciembre, a la par del segundo recibimiento de los estudiantes de la carrera. Inclusive, el personal administrativo pudo cumplir su rol inscribiendo a algunos estudiantes sin intervención de un intérprete. (ElEntreRíos)