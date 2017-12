UNER dictará la Tecnicatura en Gestión Cultural

Los que ingresaron en 2016 cursarán sus últimas materias el año próximo. Los que lo hicieron en 2017 formaran parte del segundo año; y, en 2018, una nueva camada de estudiantes dará sus primeros pasos en la Tecnicatura de Gestión Cultural en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se trata de una carrera de tres años de duración orientada a formar profesionales para la intervención y el trabajo en distintas áreas de la cultura, con una cursada de forma presencial los días viernes por la tarde y clases virtuales en la plataforma EduVirtual. "El perfil del estudiante es aquel que tiene sensibilidad artística y un sentido de la cultura que democratiza y facilita el acceso; pero también una mirada más estructurada sobre todo lo que implica el lenguaje creativo, artístico, o la expresión cultural. Viene a ser el nexo entre públicos y creadores, y entre creadores y los que financian a los creadores, sean instituciones gubernamentales o empresas", sintetiza Román Mayorá, coordinador de la Tecnicatura."Estamos contentos porque esta apertura de nueva cohorte significa una continuidad, que creemos que es fundamental para que realmente se forme un capital intelectual y una masa crítica para trabajar efectivamente en el campo de la cultural", explica Juan Manuel Giménez, secretario de Extensión y Cultural de la facultad, y uno de los impulsores de la tecnicatura, además de docente de un taller en tercer año."Que la universidad pueda garantizar una continuidad de esa formación es importante. Creo que detecta una demanda que se manifiesta en la cantidad de consultas para la preinscripción. El contexto político cultural también está demandando gente que tenga una disposición más profesional en el tratamiento de las cuestiones vinculadas al campo de la cultura. La universidad tiene mucho para aportar, en producción de conocimiento, en plan estratégico de desarrollo cultural; la sociedad se enriquece y nuestra universidad permite generar investigación. Así que el horizonte en este contexto nos da un aire para desarrollar y trabajar estas cuestiones", agrega Giménez. "Es un buen aporte de nuestra facultad para ofertar en términos de formación", expresa."Nuestra propuesta tiene que ver con todo aquel que le interese trabajar en la cultura o que esté trabajando. El abanico de la cultura es amplísimo, va desde lo sociocomunitario, lo barrial, el trabajo en clubes, aquello vinculado a lenguajes artísticos en sentido amplio y a lo comunicación, también está todo el trabajo cultural vinculado al patrimonio material e inmaterial, los museos (que incluyen lo artístico pero lo exceden), está el trabajo en función del modo de vida urbano? Las perspectivas de la cultura son precisas pero diversas, y hay un campo amplio que tiene que ver con la gestión cultural", especifica Mayorá. "De ahí también viene la idea del gestor como aquel que gesta o el que crea. En ese sentido, un gestor es aquel que ayuda en la creación cultural. Una cuestión que por ahí pasa es que vienen artistas a estudiar la carrera y luego se encuentran con que la gestión cultural no implica un desarrollo específicamente de lenguajes artísticos creativos, sino de todo el backstage, de lo que está detrás, lo que facilita que el creador cree. Por eso la gestión le interesa principalmente a quienes ya trabajen en áreas culturales, o piensen desarrollarse como operadores-trabajadores del campo de la cultural, no solo en lo artístico sino en un sentido amplio, que supera lo artístico", indica el coordinador."Tenemos una trayectoria de dos años, breve pero muy intensa, de trabajo en la carrera que vino a mostrar que había una vacancia en la oferta de formación en la región (tenemos estudiantes de todo Entre Ríos y de Santa Fe, incluso de localidades lejanas). Para estudiar esto lo más cercano era Córdoba o Buenos Aires. Estamos en una zona que permite cubrir esa vacancia y generar un polo que es importante para la provincia, en formación en gestión cultural", fundamenta Mayorá sobre el recorrido iniciado en 2016. "En estos dos años se desarrollaron otras actividades, numerosas charlas, conferencias transmitidas por Youtube, vinculación con la delegación latinoamericana de laUNESCO, con la Universidad Nacional de Avellaneda, con la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y organizamos este año la primer Jornada de Gestión Cultural que mostró que tiene un futuro muy auspicioso. Fueron encuentros potenciales entre quienes están estudiando o son docentes, con trabajadores culturales, para dialogar y aprender mutuamente", relata."La región tiene mucha necesidad de capital humano formado. La UNER como universidad que ha generado muchas carreras cortas hace una apuesta en ese sentido. Tenemos estudiantes que ya vienen trabajando en cultura y que son profesionales aunque no hayan pasado por la universidad, también aspiramos a que mucha gente que recién comienza a trabajar en la cultura que no tiene mucha trayectoria se interese en la formación. En la primera cohorte hubo gente con trayectoria, en la segunda hay un equilibrio, y en la tercera seguramente se acerque gente que está empezando", dice Mayorá. "Como fuente laboral hay numerosas salidas, y creo que a futuro van a ser más. Hay estudiantes que han ganado subsidios y premios, en innovación y cultural de Santa Fe, por ejemplo. Todos los estudiantes -algunos desde antes de cursar, otros luego- están vinculados a algún tipo de producción cultural, sea con una banda de música, organizando ferias, en grupo de teatros, o trabajos realizados no como planta estable de un ministerio pero con contrato de obras especificas en los barrios? se está afianzando poco a poco el sentido de una fuente laboral", expone a El Diario.El primer paso es realizar la preinscripción online. Para proceder, es necesario ingresar al sistema Siu Guaraní a través de www.fcedu.uner.ardonde se pide la creación de una cuenta a través de un mail válido. Una vez realizado el registro, se brinda un usuario y contraseña para poder acceder y completar los datos personales.Una vez completada la preinscripción, es necesario presentar la documentación en papel de forma personal en Departamento Alumnos (dirección al pie de la nota). El plazo para la presentación de la documentación se extiende hasta el 22 de diciembre y luego reabre en febrero.El Departamento Alumnos queda en Alameda de la Federación 106. Teléfonos: (0343) 4235097- 4222033 int. 13. Mail: alumnado@fcedu.uner.edu.ar . Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 15:30 a 18:30. Coordinación de Carrera: tecgestioncultural@gmail.com