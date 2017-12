Bomberos de Concordia combaten diez incendios por día

El cuerpo bomberil de Concordia combate promedio 10 incendios por día, pero afirman que llegan con "unos minutos de demoras" por la falta de voluntarios.



En diálogo con Diario Río Uruguay, el oficial Cristian Bravo, a cargo del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, confirmó que en las últimas jornadas se acudió a combatir aproximadamente 25 focos de incendios en 4 o 5 días.



Asimismo, se detalló que entre el 12 y 13 de diciembre tomaron intervención en más de 10 incendios en 2 días por lo cual "apelamos a la colaboración de la población, ya que se vienen días con temperaturas extremas".



El oficial, manifestó que "por el momento se llega a algunos incendios con demora" no obstante "estamos con el temor de que en algún momento ocurra algún incendio que demande intervención más rápida y no lleguemos por la falta de personal", lamentó.



Para finalizar, reiteró que "estamos llegando con demoras de algunos minutos" pero "la atención de los estos siniestros tienen que ser rápida" especificando que "con los vientos y la temperatura que se presenta es riesgoso tardar". Guardias en Noche Buena Desde el cuerpo de bomberos informaron que durante la noche del 24 de diciembre estarán de guarda atendiendo las demandas de la comunidad de Concordia.



Asimismo, emitieron un comunicado que relata "para que pasemos estos días festivos en paz y en familia, seamos prudentes con el uso del fuego, si vas a conducir no tomes (el alcohol al volante mata), la mejor opción es no utilizar pirotecnia, pero si lo haces que esté regulada por el RENAR".